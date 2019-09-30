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«Камеры все исправят»: родители рассказали о ситуации в белорусских школах

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  • 30.09.2019, 7:54
«Камеры все исправят»: родители рассказали о ситуации в белорусских школах

«Учительница с партой» в Гомеле вызвала оживленную дискуссию.

Неделю назад, по следам скандала Гомеле, журналисты tut.by поговорили о конфликтах в школе с учителями. Чтобы дополнить картину, мы решили узнать мнение родителей учеников на школьные проблемы, о которых так много говорят в последнее время: должны ли учителя воспитывать детей, как можно (и нужно ли) наказывать школьников за серьезные проступки и что может кардинально изменить ситуацию в отношениях между педагогом и ребенком.


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