«Камеры все исправят»: родители рассказали о ситуации в белорусских школах 2 30.09.2019, 7:54

«Учительница с партой» в Гомеле вызвала оживленную дискуссию.

Неделю назад, по следам скандала Гомеле, журналисты tut.by поговорили о конфликтах в школе с учителями. Чтобы дополнить картину, мы решили узнать мнение родителей учеников на школьные проблемы, о которых так много говорят в последнее время: должны ли учителя воспитывать детей, как можно (и нужно ли) наказывать школьников за серьезные проступки и что может кардинально изменить ситуацию в отношениях между педагогом и ребенком.