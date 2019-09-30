Гуренко — судье: Зайди в раздевалку и извинись! 4 30.09.2019, 8:05

СЕРГЕЙ ГУРЕНКО

Главный тренер минского «Динамо» эмоционально отреагировал на игру с «Шахтером».

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после домашнего матча 23-го тура чемпионата страны с "Шахтером" (1:1) высказал претензии в адрес главного арбитра Андрея Василевича, сообщает pressball.by.

— Ты за свои ошибки зайди в раздевалку и извинись. Извинись хоть раз. Я свои слова знаю, а ты извинись за свои ошибки, — сказал Гуренко судье после финального свистка, пригрозив пальцем.

Василевич в концовке первого тайма удалил специалиста со скамьи запасных.