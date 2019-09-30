Археологи нашли легендарный меч короля Артура 2 30.09.2019, 8:09

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Иллюстрационное фото

Столетиями итальянский меч в камне считался всего лишь подделкой.

В руки ученых попала древняя находка — драгоценный клинок павшего вождя. Историки из Англии прибыли на место и тут же опознали тот самый меч из легенд, пишет lenta.ua.

Легенду о Короле Артуре саксонцы скорее всего позаимствовали из Италии. В 1148 году Гальгано Гуидотти, сиенский рыцарь, точно так же воткнул свой меч в камень у древнего аббатства.

Именно его и нашли археологи, сразу же удивившись сходству с мечом из легенды. Древний артефакт тщательно хранят монахи аббатства Сан Гальгано Монтеспи, расположенного неподалеку от Сиены.

Столетиями итальянский меч в камне считался всего лишь подделкой. Только современная технология позволила определить, что создан он был и в самом деле в 12 веке.

Достоверно сказать, кому на самом деле принадлежит меч пока ученые не могут. Как не могут и понять, как вообще было возможно воткнуть полосу стали в твердый гранит.