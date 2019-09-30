«Свободу надо взять»: лица и лозунги московского протеста
- 30.09.2019, 8:20
Митинг в Москве около 25 тысяч человек.
Врач и блогер Алексей Наседкин поделился тем, как это было:
1. Несмотря на дождливую погоду, народу было сегодня очень много. Даже экологи пришли. Интересно, на федеральных каналах хоть как-то отреагируют?
2. Вот, например, человек собирает средства на оплату штрафа.
3. Согласны?
4. А с этим?
5. Тоже хорошо.
6. До чего нужно было довести народ, чтобы в едином порыве сплотились либералы и радикальные коммунисты?
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9. И ведь не поспоришь.
10. Студент «Вышки» Егор Жуков уже давно стал знаменитостью.
11. Но ведь он не один. Есть и другие, также тупо и необоснованно закрытые в клетках.
12. Хм…
13. А вот список основных политзеков.
14. Вспомним историю…
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16. Молодые светлые лица. Всё-таки, хорошо, что их много.
17. А вот оборачиваться флагами, как мне кажется, не самая лучшая идея. Ну хотя бы в эстетическом плане.
18. Ого, коммунисты защищают шаманов! Оригинально, однако.
19. :)
20. Опять наверное, скажут: «Снова никто не пришёл».
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22. Было много довольно креативных плакатов.
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24. А как вам такой акционизм?
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26. Извините, других фабрикантов у нас для вас нет.
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30. Лица митинга.
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