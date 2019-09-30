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«Свободу надо взять»: лица и лозунги московского протеста

  • 30.09.2019, 8:20
«Свободу надо взять»: лица и лозунги московского протеста
Фото: Alexey Nasedkin

Митинг в Москве около 25 тысяч человек.

Врач и блогер Алексей Наседкин поделился тем, как это было:

1. Несмотря на дождливую погоду, народу было сегодня очень много. Даже экологи пришли. Интересно, на федеральных каналах хоть как-то отреагируют?

2. Вот, например, человек собирает средства на оплату штрафа.

3. Согласны?

4. А с этим?

5. Тоже хорошо.

6. До чего нужно было довести народ, чтобы в едином порыве сплотились либералы и радикальные коммунисты?

7.

8.

9. И ведь не поспоришь.

10. Студент «Вышки» Егор Жуков уже давно стал знаменитостью.

11. Но ведь он не один. Есть и другие, также тупо и необоснованно закрытые в клетках.

12. Хм…

13. А вот список основных политзеков.

14. Вспомним историю…

15.

16. Молодые светлые лица. Всё-таки, хорошо, что их много.

17. А вот оборачиваться флагами, как мне кажется, не самая лучшая идея. Ну хотя бы в эстетическом плане.

18. Ого, коммунисты защищают шаманов! Оригинально, однако.

19. :)

20. Опять наверное, скажут: «Снова никто не пришёл».

21.

22. Было много довольно креативных плакатов.

23.

24. А как вам такой акционизм?

25.

26. Извините, других фабрикантов у нас для вас нет.

27.

28.

29.

30. Лица митинга.

31.

32.

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