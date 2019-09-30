Предприниматель: Это будет самая лживая перепись за всю историю Беларуси 30.09.2019, 8:23

Перепись или перекличка?

Вот-вот она наступит. Перепись. К вам начнут стучать и звонить. Говорят, что это будет перепись населения. А вот я бы поспорил, пишет в «Фейсбуке» блогер и предприниматель Виктор Горбачев.

Перепись — это когда добровольно, с улыбкой на лице, с пониманием и взаимно. Честно и с наличием гражданской позиции. И это тогда, когда почти вся страна принимает участие. Сами. Без уговора. Коротко и ясно.

Перекличка же, имеет определенное отличие от переписи. Это, когда пытаются навязать всем то, что желают назвать переписью. Но! Но не все нынче желают быть в ней участниками. Не все на месте. И это уже не то и не так. Нет на лице улыбок. Нет ожидания. И гражданская позиция уже не та что ранее. И самое страшное — будет ложь. Большая ложь.

Да-да. Я так считаю, что это будет самая лживая перепись за все время их проведения в Беларуси. И на это есть основания.

Очень большое количество людей, которые в данный момент за пределами страны. И тут причина одна. Желание заработать и прокормить свое семьи. При этом, это не сто человек. Это — несколько сотен тысяч. Их просто тут нет. А значит? Значит и отвечать на вопросы не кому. И этот факт будет скрыт властями. Скажут же, что с радостью в переписи приняло участие 99%. Ложь будет их коньком в этой переписи. Им просто не останется иного выхода — как врать! Рисовать надуманные цифры.

На данный момент есть определенное количество граждан в стране, которые категорически не будут принимать участие в переписи ни при каких обстоятельствах. Так же, как и в выборах. Это будет их личным сопротивлением. Внутренняя эмиграция. Типа, против всех. Сопротивление не на площадях. А отказ от переписи под любым предлогом. И это самый страшный удар по властям и их нынешней политике. И тут им тоже надо будет врать. Про внутреннюю эмиграцию тоже будет полное молчание. И надо опять будет рисовать.

Кроме этого, при самой переписи народ будет говорить не то, что должно и надо сказать — а тоже врать. Народ будет вести себя так же, как и власть. Он по другому уже не может. За 25 лет привыкли ко лжи все. И власть - и народ. И это есть результат «мудрого» правления несменяемого. Почти каждый день со всех экранов ТВ, в государственных СМИ звучит ложь. Ложь от высших должностных лиц. Ложь от Белстата. По всем вопросам. Ложь становится обыденностью нашей жизни. И чему тогда удивляться? Народ тоже будет врать. Ложь властная будет получать в ответ ложь народную.

Скоро к вам постучат. И да, переписчики будут не одни. Понимаете? Впервые в истории Беларуси, в период переписи, они будут в сопровождение сотрудников милиции. Да-да. Они будут для охраны. Ну, типа, только в «неблагополучные» семьи заходить. Вопрос в другом. А кто определяет эти неблагополучные семьи? Много ли их в стране? И чего бояться? Своего народа?

Вот. И это самое страшное. Сотрудники милиции и работники по переписи — плечом к плечу. И что будут отвечать люди, когда рядом сотрудники милиции? Опять же - врать. Или не открывать двери.

Вот я и говорю. Это будет самая лживая перепись. Даже не так. Перекличка. Ибо в ней будут участвовать не все, а лишь часть населения. И когда нам скажут про 99% принявших участие и ответивших - это будет вызывать такой же смех, как и голосование на выборах «ЗА» «несменяемого» в 85%.

За 25 лет мы все научились врать. И те - к кому приходят, и те - кто приходит и кто их посылает. Это главное достижение этой власти. Круговая ложь. Массовая и в масштабах страны.

Всю правду мы узнаем лишь после. После того — как. А сейчас? А сейчас — как всегда. Сначала перекличка в виде переписи, а за нею - как бы выборы. С таким же эффектом и результатами.

А Вы? Вы будите тоже принимать участие в этой массовой лжи и врать?