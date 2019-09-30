Парламент Литвы созывает внеочередное заседание из-за БелАЭС 6 30.09.2019, 8:44

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Глава МИД Литвы ответит на вопросы парламентариев о своей встрече с Макеем.

30 сентября в парламенте Литвы пройдет внеочередное заседание комиссии по иностранным делам, на котором министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответит на вопросы о встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Литовские депутаты планируют прояснить у Линкявичюса действия подчиненного ему министерства в вопросе Островецкой АЭС. Внеочередное заседание инициировали депутаты от «Союза Отечества — Христианских демократов» Аудронюс Ажубалис, Эмануэль Зингерис и Жигимантас Павильонис, которые собрали необходимое число подписей.

«Информация, которая дошла до нас по официальным и неофициальным каналам, вызывает обеспокоенность по поводу позиции литовского государства в отношении Осторовецкой АЭС и позиции по этому вопросу в Европейском союзе. Мы используем парламентское право быстро реагировать, созывая внеочередное заседание комитета», — пояснил депутат Аудронюс Ажубалис.

Во время внеочередного заседания министр иностранных дел Литвы также представит информацию о ходе и итогах встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая прошла 25 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Линкявичюс сообщил в Twitter, что напомнил белорусской стороне о важности выполнения рекомендаций европейских экспертов по итогам стресс-тестов на Островецкой АЭС.

«Я подчеркнул исключительную важность обеспечения ядерной безопасности в регионе и выполнения рекомендаций экспертов ЕС на Островецкой АЭС, обсудил вопросы экономического и культурного сотрудничества. Продолжим наш диалог», — написал Линкявичюс.

При этом в разговоре с агентством BNS глава МИД Литвы уточнил, что речь на встрече шла о возможной помощи Литвы Беларуси в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск стал менее зависимым от России. «Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей», — сказал Линкявичюс. Он добавил, что сохранение суверенитета Беларуси — в интересах Литвы.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за то, что та не обеспечивает безопасность строящейся в 50 км от Вильнюса АЭС. В апреле 2017 года парламент Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных атомных электростанций. Позднее Сейм также признал строящуюся в Островце АЭС небезопасной и угрожающей национальной безопасности Литвы, ее окружающей среде и здоровью жителей страны.