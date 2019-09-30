Олег Сенцов: Победить диктатора может лишь его собственный народ 7 30.09.2019, 8:56

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Фото: RFE/RL

Украинский режиссер прокомментировал российские протесты.

Только народ России сможет свергнуть режим президента Владимира Путина, считает украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов. Об этом он написал 30 сентября в Facebook, комментируя прошедшую в Москве 29 сентября массовую акцию в поддержку политзаключенных.

"Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги, как вчерашний, приближают это неизбежное событие", – считает Сенцов.

По его словам, "очень хорошо, что многие люди в России научились не бояться".

"Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований. Российские власти реально не знают что с этими, все наростающими, протестными настроениями делать. Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы", – отметил Сенцов.

29 сентября на проспекте Сахарова в Москве прошла согласованная властями акция протеста с требованием отпустить арестованных фигурантов "московского дела", связанного с предыдущими акциями против отстранения оппозиционеров от выборов в Мосгордуму. По данным МВД РФ, было около 25 тыс. участников, акция прошла без задержаний.

В последние месяцы в России усилились протестные движения, связанные с рядом событий, в том числе с состоявшимися 9 сентября выборами в Мосгордуму. Акции в поддержку оппозиционных кандидатов сопровождались массовыми задержаниями. В частности, 27 июля задержали больше 1000 протестующих. 3 августа проходила новая демонстрация протеста, во время которой, по данным СМИ, был задержан 1001 и пострадали 13 человек.