Как правильно пить кофе по дороге на работу 5 30.09.2019, 9:14

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Покупая утренний кофе в стаканчиках, следует помнить о рекомендациях медиков.

Похолодало, многих по утрам спасает чашка кофе в руках, в том числе — купленная по дороге на работу. На начинать утро с кофе в одноразовом стаканчике — значит вредить своему здоровью. Все дело в пластике, из которого состоит этот стаканчик и/или крышка от него, пишет sn.by.

Напомним, что в Беларуси хотят запретить одноразовую пластиковую посуду в общепите. Специально созданная группа должна в сжатые сроки изучить, есть ли такие запреты в мире и как там переходят от вредного пластика к безвредной посуде.

Пластик действительно так вреден?

Да. Как оказалось, даже в организме маленьких детей уже обнаруживаются опасные концентрации химикатов, а состав многих представленных в продаже пластиковых изделий невозможно определить.

Пластик, к слову, негативно влияет на мужское здоровье. Есть много исследований, которые доказывают негативное влияние пластика на фертильность мужчин. Так, ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах, пище и пластике, способствуют бесплодию у

При чем тут одноразовый стаканчик для кофе? Он же бумажный!

К сожалению, это не так. В ряде случаев пластик в продуктах применяется скрытно. Почти во всех одноразовых стаканчиках для кофе в составе есть пластик — именно он не позволяет картону впитывать влагу.

И что делать?

В кафе лучше взять собственную термокружку, тем более многие заведения довольно охотно обслуживают посетителей с собственными кружками. А иногда даже предоставляют скидку на кофе для тех, кто пришел со своим стаканом.

Также следует в магазине продукты питания покупать без упаковки, а также избегать разогревания в микроволновой печи продуктов в пластиковой упаковке.