Написавший жалобу на Трампа разведчик находится под федеральной защитой 3 30.09.2019, 9:34

1,468

Фото: EPA

После инцидента он был вынужден обратиться за помощью.

Разведчик, написавший жалобу после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой. Об этом сообщает телеканал CBS News (перевод — gordonua.com).

В письме его адвоката Эндрю Бакая, которое имеется в распоряжении телеканала, говорится, что офис директора Национальной разведки активировал соответствующие ресурсы для защиты осведомителя.

По словам адвоката, сотрудник разведки опасается за свою безопасность после угроз в свой адрес.

В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента во время телефонной беседы 25 июля. Об этом сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

Глава Белого дома дал согласие на публикацию полной, нередактированной стенограммы своего разговора с украинским лидером.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Кроме того, украинский президент жаловался Трампу на ЕС. Он заявил, что Франция и Германия "делают недостаточно" для Украины в вопросе санкций против России.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого – определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. "Президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу", – заявила она.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского.

Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

26 сентября была опубликована жалоба разведчика. В ее тексте говорится, что Трамп в разговоре с Зеленским "использовал полномочия своего офиса", "оказывал давление" и просил о "вмешательстве со стороны иностранного государства" в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.