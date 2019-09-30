Сколько Лукашенко потеряет на нефти? 23 30.09.2019, 9:42

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КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.RU

Россия может не компенсировать налоговый маневр.

В текущем году потери Беларуси из-за влияния российского налогового маневра уже составили около 240 млн долларов. В будущем году эта цифра может существенно увеличиться, если переговоры с Россией по нефтегазовым вопросам ни к чему не приведут, пишут naviny.by.

Масштаб нефтяных проблем

Напомним, параметры российского налогового маневра предусматривают поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть на 5 процентных пунктов в год с одновременным увеличением ставок налога на добычу полезных ископаемых, что ежегодно увеличивает цену на нефть.

Беларусь входит в таможенный союз с Россией, поэтому всегда получала российскую нефть без уплаты таможенной пошлины, но теперь в связи с реализацией налогового маневра нефть для нашей страны постоянно дорожает.

В прошлом году Минфин подсчитывал, что при мировой цене нефти в 70 долларов за баррель углеводородное сырье для белорусских НПЗ в 2019-2024 годах ежегодно будет дорожать на 16,4 доллара за тонну.

Участники рынка дают понять, что российский маневр оказывает негативное влияние на экономику белорусской нефтепереработки, поскольку входящая стоимость нефти из-за маневра растет, а стоимость экспортируемых нефтепродуктов существенно не меняется.

«Цена на нефтепродукты как была, так и есть. Их не продашь на 20 долларов дороже в связи с тем, что стоимость сырья растет на 20 долларов», — отметил на прошлой неделе заместитель генерального директора «Белорусской нефтяной компании» Сергей Гриб, отвечая в кулуарах конференции по нефтепереработке на вопросы журналистов.

Следует отметить, что российский налоговый маневр отрицательно влияет не только на белорусскую нефтепереработку, но и на бюджет.

Проект республиканского бюджета на 2020 год предполагает, что в будущем году потери казны от снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты составят 239,3 млн долларов. Но если бы только это.

В 2019-м заканчивается срок действия договоренностей Беларуси с Россией в нефтегазовой сфере. Суть этих договоренностей в том, что Москва в знак компенсации высоких (по мнению белорусской стороны) цен на газ предоставила Минску возможность зачислять в свой бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн нефти (так называемая «перетаможка»).

Сейчас, как известно, Беларусь импортирует 18 млн тонн нефти, а еще 6 млн тонн в страну не поступает, но при этом белорусский бюджет получает таможенную пошлину от этого объема сырья.

«Наша ситуация ненормальная». Как Беларусь ищет альтернативу российской нефти

Действие «перетаможки» истекает в 2019 году. В будущем году, если эта схема не будет продлена, белорусская казна может лишиться немалых денег. Согласно оценкам Минфина, потери бюджета от прекращения договоренностей в нефтегазовой сфере могут составить в 2020 году 423,6 млн долларов.

Таким образом, суммарно выпадающие нефтяные доходы Беларуси (с учетом потерь бюджета из-за налогового маневра и прекращения действия «перетаможки») могут составить в 2020 году порядка 663 млн долларов. И это только потери бюджета, не считая дополнительных затрат заводов на закупку дорожающей нефти.

Что касается 2019-го, то с начала текущего года потери белорусского бюджета из-за налогового маневра составили порядка 520 млн рублей, сообщил в сентябре журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Схожую оценку озвучил журналистам на прошлой неделе заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Последствия налогового маневра зависят от мировых цен на сырье. По итогам девяти месяцев потери, которые Республика Беларусь в целом понесла из-за маневра, составили порядка 240 млн долларов», — сказал Владимир Сизов на прошлой неделе в кулуарах конференции по нефтепереработке.

При этом он предположил, что увеличение глубины переработки нефти, которое произойдет в результате модернизации белорусских НПЗ, позволит несколько смягчить последствия российского налогового маневра.

«Проекты по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которые входят в завершающую стадию, позволят определенным образом компенсировать наши потери в связи с налоговым маневром. Уровень компенсации наших потерь будет зависеть от конъюнктуры рынка», — рассказал Владимир Сизов, отвечая на вопросы БелаПАН.

Строительно-монтажные работы на белорусских НПЗ планируется завершить в будущем году, потом потребуются пуско-наладочные работы и только затем глубина переработки нефти вырастет. Точные сроки, когда вырастет эффективность переработки нефти, назвать никто пока не берется. Вероятно, произойдет это не ранее 2021 года.

Компенсацию могут пообещать, но не дать

А пока белорусские власти пытаются в ходе переговоров с Россией получить компенсацию за налоговый маневр. Удастся ли это — вопрос открытый. Но Минфин по понятным причинам гипотетические поступления от России в бюджет на 2020 год не закладывал.

По мнению экспертов, нефтяные доходы, которые могут выпасть в будущем году из доходной части бюджета, являются значительными.

«Нефтяные потери, если не будет никакой компенсации, некритичны, но существенны для белорусского бюджета и для валютного рынка. Снижение нефтяных доходов на 600-700 млн долларов, которое может произойти в будущем году, осложнит задачу увеличения резервов», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Вместе с тем он обратил внимание, что в 2017-2018 годах за счет увеличения нефтяных доходов удалось исполнить бюджет с большим профицитом (3% ВВП в 2017 году, 4% ВВП — в 2018-м). Соответственно, в бюджете накопились неиспользованные остатки.

«За счет этого источника некоторое время можно компенсировать потери, связанные с выпадением нефтяных доходов. Сейчас белорусские власти всячески стараются получить компенсацию за налоговый маневр. Если этого не случится, начнется поиск путей, как реагировать на возникшую брешь в бюджете», — предполагает Дмитрий Крук.

Но произойдет это не в этом году, считают эксперты.

«Скорее всего, в декабре этого года по случаю 20-летия «союзного государства» будет объявлено о подписании интеграционных документов. Но, вероятно, Россия увяжет выделение Беларуси всякой поддержки с выполнением этих документов», — считает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

В частности, эксперт обратила внимание, что сейчас речь идет о принятии единого Налогового кодекса Беларуси и России.

«В 2020-2021 годах, когда станет очевидно, что выполнить эти интеграционные документы без потери суверенитета будет невозможно, начнутся вопросы с получением обещанной поддержки со стороны России», — прогнозирует Катерина Борнукова.

При таком сценарии, считает эксперт, уже во второй половине 2020 года в Беларуси могут начаться активные действия по решению бюджетных проблем.

«Если не будет никакой компенсации за налоговый маневр, после «выборов» начнут обсуждать пути решения этой проблемы», — предполагает Катерина Борнукова.