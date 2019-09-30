«Ели пустые макароны и покупали книги» 7 30.09.2019, 9:50

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Белорусы рассказали о своих домашних библиотеках.

Сколько бы люди не просиживали сутки напролет в интернете, сколько бы гаджетов не производили мировые бренды, бумажные книги всегда были, есть и будут. И герои сегодняшнего материала ни на мгновение в этом не сомневаются. Что такое виммельбухи, почему книги важнее еды и о чем мечтают современные школьники – обо всем этом пишет сайт gomel.today.

Анна Смирнова, 33 года, в декрете: «Главное, чтобы книги были в деле»

Анна – мама трех малышей, поэтому неудивительно, что большую часть ее домашней библиотеки составляют детские книги.

— Книги в моей семье были, сколько себя помню. Когда выкидывали старую стенку, большую часть отнесли в школьную библиотеку. Долгое время покупала книжки от случая к случаю: в дорогу почитать или в поездку к бабушке в деревню. Масштабная деятельность развернулась, как и у большинства мам, с рождением ребенка, то есть 9 лет назад. Первые книги у сына были уже в полгода.

Книги у Анны «живут» по всему дому. Что-то хранится на кухне, что-то – в ящике под кроватью. Но самая большая библиотека расположена в детской – стеллаж на 8 полок, полка на стене и пару полок в комоде-лестнице детской кровати.

— Сейчас книжки — это не только чтение. Это и игры. Средняя дочка обожает рисовать с трафаретами из книжек, строить крепости из книг-кубиков. Старший сын с удовольствием по которому разу изучает бродилки-находилки. Оба любят придумывать истории с виммельбухами (книги крупного формата с детализированными иллюстрациями – ред.).

Книги в этой семье читают не только детям: Анна предпочитает фэнтези, а ее муж – эмоциональную реальность. Впрочем, она признается: «Книги прочитаны не все. Примерно 60-70% библиотеки».

Бывает, что некоторые издания появляются в домашней библиотеке совершенно случайно. Так, например, был момент, когда детям подарили сразу три экземпляра «Незнайки на Луне». В таких случаях Анна с легкостью расстаётся с литературой. «Главное, чтобы книги были в деле. Особенно это касается детских картонных книг-картинок, которые очень быстро находят новых маленьких читателей», – поясняет многодетная мама.

Впрочем, есть у гомельчанки пока еще несбывшаяся мечта – собрать серию книг о Гарри Поттере в росменовском переводе. «Чтобы дети мои читали с нормальными словами», – объясняет она свое желание.

— Пока еще электронные книги не могут взять пальму первенства во многих вопросах, особенно в детской книге. Бумажные книги — это интересно: есть книги напочитать, приготовить еду, по рукоделию, в помощь учащимся, на развитие, на отвлечение – если маме надо чаю попить, на успокоение – организовать всех перед сном, ну и просто приятно.

Ирина Бокарева, 30 лет, в декрете: «Пусть я не оставлю детям бизнес в наследство, но зато передам знания о жизни»

С малых лет Ирина была окружена книгами. Вместо детского сада она все время проводила с бабушкой, которая изо дня в день читала внучке сказки. Пойдя в школу, Ира стала заядлым посетителем библиотек, а на каникулах и вовсе по два раза в день успевала заглянуть в книжное «царство».

– В средней школе за лето прочитала 52 книги. Запомнилось, потому что учитель на уроке физкультуры спросил о списке прочитанного, – вспоминает Ира. – Когда я ответила, одноклассник ахнул, сказав, что еле 10 осилил».

Сегодня в домашней библиотеке у Ирины 500 книг, но из-за нехватки времени прочитано лишь 70%. Несмотря на то, что книги – удовольствие недешевое, женщина о стоимости личной библиотеки никогда не задумывалась. «Для меня значимые вещи и люди в таком аспекте не рассматриваются. Мы ведь не измеряем любовь деньгами. Бабушка почему-то часто говорила: «Книга – твой лучший друг». Видимо, с детства и заложилось ощущение книги как живого человека, этакого друга, от которого можно много интересного узнать, более умного и грамотного, чем ты».

Много новых книг на полках появилось, когда у отца выросла зарплата, вспоминает Ира. Но так было не всегда. Случалось, что на чаше весов оказывались книги и продукты. Книги – перевешивали. «Была экономия на желудке, – смеется женщина. – Будешь есть пустые макароны, но покупать нужные книги».

С рождением детей появилось множество трат, и о покупке книг не могло быть и речи. Но и это не остановило Ирину в стремлении пополнить домашнюю библиотеку. Она штудировала московские группы «Отдам даром», а знакомые привозили ей целые коробки книг, где была и детская литература, и книги по уходу за ребенком.

Когда возникло желание учить детей английскому языку, Ирина, поборов свое стеснение, обратилась к однокурснице из Америки с просьбой помочь найти координаты благотворительной организации. Теперь ее книжные полки регулярно пополняются иностранной литературой. «Пусть я не оставлю своим детям бизнес в наследство, но зато передам знания о жизни», – уверена Ирина.

Алина Казимирова, 16 лет, школьница: «Глядя на книгу, вспоминаю о мечте и начинаю усердно работать»

Сейчас Алине 16 лет, но она, вдохновленная бабушкиной библиотекой, решила продолжить заполнять полки интересными книгами. И первый свой вклад она внесла пять лет назад, когда на карманные деньги купила «Зеленую милю» Стивена Кинга.

Читать девушка начала рано. По словам мамы, лет в пять. Алина росла, и в ход шло абсолютно все: от обычных детских сказок до детективов.

Сегодня в домашней библиотеке у Алины около 130 книг, которые занимают восемь полок. Большая часть уже прочитана, остальное школьница рассчитывает одолеть в самом ближайшем будущем.

Одна из любимых книг – роман Сары Джио «Среди тысячи лиц».

— Я помню, как искала для себя книгу на витринах в магазине. Это прекрасное чувство, когда глаза разбегаются среди прекрасных обложек. Я выбрала 10 книг, которые меня заинтриговали. Прочитав описание каждой, я отсеяла 3 книги. Затем, прочитав первые строки, я остановила свой выбор на книге «Среди тысячи лиц». Я не рассчитывала, что прочитаю ее за 3 дня. Знаете, меня затянуло.

Однако в плане полезности Алина, не задумываясь, выделяет «Неестественные причины» Ричарда Шеперда. «Для меня она является ни чем иным, как мотивацией. Да, в книге написано про медицину, но у меня есть маленькая мечта – стать врачом. Сейчас я заканчиваю 11 класс и надеюсь успешно сдать экзамены и ЦТ. Глядя на эту книгу, я вспоминаю о мечте и начинаю более усердно работать».

В подарок Алина хотела бы получить две книги: «В темноте» Даниэля Пайснер и Кристины Хигер, основанную на реальных фактах, и «Мятную сказку» Александра Полярного. «Я как-то прочитала аннотацию, и она затронула меня. События разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец».

«Книги – как зависимость: выбирая одну, можешь случайно взять пять»

Алина очень тепло отзывается о домашней книжной коллекции.

— Эта библиотека - как семейный архив. Книги, прочитанные моими родителями, бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками. Некоторые издания моей семье дарили, приятно открывать книгу и видеть аккуратную подпись с поздравлением.

Бумажные книги всегда будут актуальны. Разве не приятно открыть новую книгу и вдохнуть ее аромат? Разве не приятно листать страницы и класть закладку между ними?

Книги – это, как зависимость: выбирая одну, можешь случайно взять пять. Запах новой книги всегда радует и навевает воспоминания о старых временах. Я бы хотела, чтобы в парках, автобусах, аллеях чаще сидели люди с книгами, а не с телефонами.