закрыть
30 сентября 2019, понедельник, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатора

10
  • 30.09.2019, 9:59
  • 2,024
В Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатора

Коллекция продана за $27 миллионов.

В Швейцарии аукционный дом продал коллекцию автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. 25 машин купили коллекционеры из разных стран за более чем 27 миллионов долларов, сообщает svoboda.org.

В списке лотов были семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.

Самым заметным лотом стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года. Он обошёлся покупателю в 8,4 миллиона долларов. Этот суперкар существует лишь в девяти экземплярах.

Другой крупный лот – автомобиль из лимитированной серии, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

В 2016 году прокуратура Швейцарии возбудила в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате казённых средств. В расследовании участвовали власти США, Каймановых островов, Франции, Монако, Дании, Нидерландов и Маршалловых островов. В феврале 2019 года оно было прекращено в обмен на конфискацию автомобилей.

Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях могут быть сняты за компенсацию, которая пойдёт на социальные программы.

В 2014 году по решению прокуратуры США на аукционе был продан особняк Теодорина Нгемы Обианга во Флориде, автомобиль Ferrari и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Сам он утверждал, что имущество было куплено на законно заработанные средства.

В октябре 2017 года суд в Париже заочно приговорил Нгему-младшего к трём годам заключения условно за присвоение государственных денег.

Теодорин Нгема Обианг – наиболее вероятный преемник своего отца на посту президента Экваториальной Гвинеи. Теодоро Обианг Нгема Мбасого правит страной с 1979 года. Его окружение подозревают в незаконной торговле оружием.


популярное за неделю

Мнение

Он должен уйти
Он должен уйти
А был ли мальчик?
А был ли мальчик? Валерий Карбалевич
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Кадравая цвіль
Кадравая цвіль Сяргей Законнікаў