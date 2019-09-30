В Швейцарии продали коллекцию спорткаров, изъятых у сына африканского диктатора 10 30.09.2019, 9:59

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Коллекция продана за $27 миллионов.

В Швейцарии аукционный дом продал коллекцию автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. 25 машин купили коллекционеры из разных стран за более чем 27 миллионов долларов, сообщает svoboda.org.

В списке лотов были семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.

Самым заметным лотом стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года. Он обошёлся покупателю в 8,4 миллиона долларов. Этот суперкар существует лишь в девяти экземплярах.

It's been a busy week for the JBR Capital team but it's not over yet! This weekend we are with our friends @bonhamsmotoring for the prestigious Bonmont Sale in Switzerland. Keep an eye on our feed for the highlights – this @Lamborghini Veneno sets the bar high! #fundyourpassion pic.twitter.com/SYU1rUmEee — JBR Capital (@jbrcapital) 28 сентября 2019 г.

Другой крупный лот – автомобиль из лимитированной серии, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

Enzo & LaFerrari. It's not often two @Ferrari hypercars are offered at auction, let alone in the same colour. Question is, which one would you pick (and you can't say both!)? We are with @bonhamsmotoring for the Bonmont sale this weekend. Call 020 3603 0074 to #fundyourpassion pic.twitter.com/vx5ZoF4Oho — JBR Capital (@jbrcapital) 28 сентября 2019 г.

В 2016 году прокуратура Швейцарии возбудила в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате казённых средств. В расследовании участвовали власти США, Каймановых островов, Франции, Монако, Дании, Нидерландов и Маршалловых островов. В феврале 2019 года оно было прекращено в обмен на конфискацию автомобилей.

Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях могут быть сняты за компенсацию, которая пойдёт на социальные программы.

В 2014 году по решению прокуратуры США на аукционе был продан особняк Теодорина Нгемы Обианга во Флориде, автомобиль Ferrari и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Сам он утверждал, что имущество было куплено на законно заработанные средства.

В октябре 2017 года суд в Париже заочно приговорил Нгему-младшего к трём годам заключения условно за присвоение государственных денег.

Теодорин Нгема Обианг – наиболее вероятный преемник своего отца на посту президента Экваториальной Гвинеи. Теодоро Обианг Нгема Мбасого правит страной с 1979 года. Его окружение подозревают в незаконной торговле оружием.