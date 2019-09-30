Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 30.09.2019, 10:01

Аналогичное решение было принято и месяц назад.

Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 сентября 2019 года № 659.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет $87,2 за 1 т (ранее - $90,7).

Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $49,8 до $47,9 за 1 т, на товарные бензины - с $27,2 до $26,1 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты также будет на уровне $26,1 за 1 т (была $27,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были снижены.