Андрей Шевченко может стать главным тренером «Милана» 30.09.2019, 10:13

Андрей Шевченко

Фото: Orhan Akkanat/Anadolu Agency/Getty Images

Решение будет принято в ближайшее время.

Итальянский "Милан" рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды, сообщает pressball.by.

По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов "Милана".

Сообщается, что "Милан" либо даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, либо уже сейчас начнет переговоры с новым тренером. Решение будет принято в ближайшее время. В настоящий момент Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины, а "Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона в серии "А".