В Израиле перенесли переговоры о создании правительственной коалиции 30.09.2019, 10:22

Решающий раунд состоится 2 октября.

Новый раунд переговоров о создании широкой коалиции между партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и оппозиционным блоком "Кахоль-лаван" бывшего начальника Генштаба Бенни Ганца был приостановлен. Переговорные группы партий встретились в воскресенье, 29 сентября, однако, не смогли найти компромисс. Каждый лагерь обвиняет другой в том, что до сих пор не удалось достичь соглашения. Теперь переговорные группы должны снова встретиться 2 октября для нового раунда, который, по информации израильских СМИ, может стать последним, сообщает dw.com.

На недавних выборах в Израиле, которые прошли 17 сентября, блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 32 мандат. Однако ни одна из партий не имеет необходимого большинства для формирования правительства, которое составляет 61 мандат.

Причины разногласий и дальнейшие варианты

Ранее и Нетаньяху, и Ганц выступили за "большую коалицию", но существуют разногласия по вопросу о том, кто должен ее возглавить. Ганц ранее отказался от возможности сотрудничества с правительством под руководством Нетаньяху, в адрес которого выдвинуты ряд коррупционных обвинений. "Ликуд" хочет добиться формирования единого правительства с ротацией между Нетаньяху и Ганцем. Нетаньяху при этом подаст в отставку, если обвинения в коррупции подтвердятся. В "Кахоль-лаван" считают, что Ганц должен быть премьером.

25 сентября президент Израиля предоставил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру. У него есть на это шесть недель, с возможностью продлить срок еще на 15 дней. По словам Нетаньяху, "Ликуд" 2 октября приложит последние усилия для достижения соглашения, прежде чем сообщить президенту Реувену Ривлину о возможной неудаче в попытках сформировать правительство.