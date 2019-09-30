Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером об Украине 2 30.09.2019, 10:42

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Руди Джулиани

Фото: Минобороны США

Политик действовал от имени Госдепартамента США.

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как сообщает Голос Америки, переписка свидетельствует, что Волкер помог связаться Джулиани с окружением президента Украины Владимира Зеленского.

В сообщении по 19 июля, то есть за шесть дней до скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским, Волкер написал, что связывает Джулиани с «Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому».

В другом сообщении Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о президенте Украины и динамику российско-украинских отношений.

Как отметил Джулиани в интервью Fox News, он действовал от имени Госдепартамента США и его глава Майк Помпео знал об общении с Волкером.

Джулиани также сказал, что ему «очень обидно» из-за того, что произошло с Куртом Волкером и отверг предположения, что он может быть автором жалобы против Трампа, представленной в рамках программы защиты обличителей коррупции.