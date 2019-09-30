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«Как Лукашенко борется с преступностью, если у нас на улицах людей избивают?»

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  • 30.09.2019, 10:43
  • 2,710
«Как Лукашенко борется с преступностью, если у нас на улицах людей избивают?»

Белорусы не доверяют власти и всем ее институтам.

На пикетах гражданской кампании «Европейская Беларусь» по сбору подписей люди рассказывают о том, как часто сталкиваются с несправедливостью и нарушением закона при обращении в госучреждения, пишет пресс-служба кампании.

Один из жителей Минска привел пример из своей жизни:

- Нет, власть ничего не делает. Достаточно только раз пропустить обращение в суд, так они клеймят: «Ты пропустил обращение в суд». В течении месяца можно обжаловать. Если бы я обратился, они бы может оправдали, вынесли справедливый приговор, но они говорят, что нарушен срок - все. Хоть человек сто раз прав, они будут говорить, что нарушен срок, что вовремя не пришёл. Вот такой суд. И областной суд, и вышестоящий – они все делают тоже самое, как под копирку.

Когда-то меня коснулся один вопрос. И они говорили, что меня надо уволить и все, и ничего нельзя обжаловать. Обжаловать нельзя в верховном суде, ни в каком нельзя. Прокуратура молчит, говорят, что и Лукашенко не имеет права вмешиваться. Как он может бороться с преступностью в стране, когда у него на улицах, в школах пытают и избивают? То, что в суд обращаешься – преследуют как преступника, аж до Борисова или до Витебска самого за то, что ты посмел обратиться в суд. Ни куда-нибудь, не к своему другу из милиции, прокуратуры, а в суд, понимаете? Это не независимый суд. Они избивают, вывозят в самый дальний уголок.


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