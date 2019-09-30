Ученые нашли в Эстонии уникальное золотое сокровище 30.09.2019, 10:53

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Фото: err. ee

Находка датируется III—IV веком.

Группа ученых обнаружила в сентябре на эстонском острове Сааремаа драгоценную находку: золотое шейное украшение весом в 175 граммов, которое датируется III—IV веком, сообщает nv.ua.

Эксперты называют найденное украшение уникальным не только для Эстонии, но и для всех Балтийских стран.

«Это очень древнее шейное украшение, оно датируется III—IV вв.еком, то есть, ему 1700 лет. В Эстонии это первая подобная находка. Во всей Скандинавии подобных находок около 60. Этот экземпляр один из самых крутых, ведь это — чистое золото. Вес украшения — 175 граммов. Это одно из самых массивных золотых украшений того времени, которые были найдены», — рассказал один из авторов открытия, археолог-любитель Егор Климов.

При весе 175 граммов этот предмет является самым тяжелым и наиболее ценным золотым археологическим артефактом, когда-либо найденным в Эстонии, и, должно быть, принадлежал кому-то самого высокого ранга среди северной элиты.

«Считается, что он был символом принадлежности к высшим эшелонам общества. Так что это не обычные браслеты. Как этот конкретное шейное кольцо оказалось на Сааремаа, само по себе волнующий вопрос, на который мы, вероятно, никогда не получим реального ответа. Это вид ювелирных украшений связан с королевской властью и королевскими семьями», — рассказала археолог Марика Мяги.

По одной из версий, владелец этого украшения мог приехать из Скандинавии на Сааремаа либо к друзьям, либо к родственникам. По второй версии, на этом месте могло быть какое-то сражение и кто-то из высокопоставленных жителей погиб в этом сражении и это украшение было захоронено вместе с его умершим владельцем.

Из 60 сохранившихся золотых шейных колец того периода, почти все были найдены в Швеции и Дании. Несколько штук были найдены в Финляндии, а еще один «ошейник» — на территории современной Польши.

Пока золотой «ошейник» времен заката Римской Империи находится в Сааремааском музее и скрыт от глаз общественности. Вместе с браслетом весом в 175 граммов были найдены и другие ценные вещи той же эпохи. Где все это было найдено, знает ограниченный круг людей.

«Это настолько важное место с исторической точки зрения, что оно обязательно должно быть под охраной государства, чтобы предотвратить случайные или злонамеренные раскопки», — комментирует завотделом археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас.