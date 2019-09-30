Немецкий пенсионер открыл бесплатную службу такси для стариков 30.09.2019, 11:05

Гюнтер Хайенга

Как в Германии заботятся о пожилых людях.

Многие пожилые люди сталкиваются с тем, что с возрастом выбираться из дома им становится все сложнее. Порой даже обычный поход в магазин или визит к врачу может стать непростым испытанием, особенно если пенсионеры проживают в маленьком городе, где почти всегда нужен автомобиль, сообщает dw.com.

Несколько лет назад об этой проблеме задумался Гюнтер Хайенга (Günther Hayenga), житель небольшого городка Борнхайм на западе Германии. И не просто задумался - он решил с ней бороться. Сегодня 69-летний Гюнтер каждый день садится за руль минивэна, чтобы отвезти по делам своих подопечных стариков - их у Хайенги около 70 человек. Делает он это абсолютно бесплатно. Впрочем, благотворительной деятельностью Гюнтер начал заниматься вовсе не с организации помощи пожилым людям.

Фонд для исполнения детских желаний

В 2001 году в семье Хайенги случилось горе: от рака скончался его 30-летний сын Марио. Беда не сломила отца, напротив: он бросил все свои силы на то, чтобы помогать больным раком детям. "Я видел, сколько радости вызывали у сына самые простые вещи, когда уже было понятно, что он умрет. Тогда я решил не останавливаться и дарить больше радости детям, оказавшимся в такой же ситуации", - вспоминает Гюнтер.

В Германии нет нужды собирать деньги на дорогостоящее лечение, помощь заключалась в другом. Фонд Sternschnuppe Herzenswunsch, который Хайенга основал вместе с несколькими друзьями, старался исполнить последние желания неизлечимо больных детей. Автограф известного футболиста? Поездка на этап "Формулы-1"? Хайенге удавалось исполнить мечты, к осуществлению которых родители даже не решались подступиться.

Со временем он сменил профиль своего фонда. "Я заметил, что люди не слишком спешат помогать старикам. Порой нам кажется, что у пожилых людей должны быть дети, которые должны им помогать. Но в жизни бывает всякое. Собирать пожертвования для детей гораздо проще, чем для стариков", - поясняет Хайенга. У фонда постепенно становилось все меньше спонсоров. Сегодня любая организация или лицо может сделать пожертвование в фонд на 200 евро в год. В ответ Гюнтер разместит на двери своего автомобиля наклейку с именем человека или названием компании-спонсора. Черный минивэн пестрит названиями борнхаймских фирм.

На такой деятельности не разбогатеешь, смеется Гюнтер. "Если пересчитать мой заработок в евро в час, то выйдет, что я получаю не больше 2 евро. Я занимаюсь этим не ради денег, а из увлеченности", - рассказывает пенсионер. И гордо отмечает, что поблизости от Бонна только он один бесплатно возит стариков по их делам. Раньше такие услуги предоставлял еще и его товарищ по фонду, который проживает в Ойскирхене - это за пару десятков километров: "Но сейчас он очень занят ремонтом своего дома, поэтому пока не может часто оказывать такую помощь".

Волонтерские такси для пенсионеров есть - но мало

Впрочем, услуги по бесплатной перевозке нередко предлагает Федеральное общество по делам пенсионеров (BaS). Всего в Германии действуют 450 отделений BaS, которые сотрудничают с пожилыми людьми, привлекая их к благотворительной работе. Волонтеры некоторых отделений могут, в том числе, и подвозить своих пожилых соседей, продолжает сотрудница общества Агнес Бёснер (Agnes Boeßner).

При этом она признает, что подобных инициатив в Германии слишком мало: "Прежде всего, это касается провинции - мест, где плохо развит общественный транспорт. Мне известно, что об этой проблеме постоянно говорят: жители деревень не могут добраться в город или попасть к врачу, и там существует высокая потребность в подобных службах".

Автобус на улице

В Германии широко развита сеть так называемых "гражданских автобусов". По тем отдаленным деревушкам, где экономически невыгодно пускать общественный транспорт, курсируют минивэны. Они ходят по расписанию, с остановками и билетами, но за рулем сидят местные жители, которые делают это на добровольных началах.

Впрочем, такой сервис есть далеко не во всех деревнях: в 2015 году по всей Германии было открыто всего 260 линий, притом почти половина - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. По словам Бёснер, пожилые люди в деревнях готовы платить за поездки, если это будет небольшая сумма. "Нам известны примеры из соседней федеральной земли Рейнланд-Пфальц, где люди часто организуются, чтобы подвозить своих пожилых соседей. В деревнях эта проблема стоит гораздо острее, чем в городе", - указывает сотрудница BaS.

Бесплатно отвезти стариков в парикмахерскую и за сигаретами

Каждое утро Гюнтера начинается с поездок - на сегодня запланированы три. Автомобиль останавливается у ухоженного дома с лужайкой. Дом расположен на склоне высокого холма, из сада открывается потрясающий вид на город и Рейн. "С этой чертовой горы видно даже Кельн!", - образно комментирует пейзаж хозяйка дома Эрика Конен (Erika Cohnen). Старушка в голубом костюме ловко запрыгивает на высокую подножку автомобиля и усаживается на сидение. Ей скоро исполнится 80 лет, от своих водительских прав пенсионерка отказалась в прошлом году. Эрика страдает деменцией.

Сегодня она решила отправиться в парикмахерскую, куда попросила Гюнтера отвезти ее. Вчера они уже ездили в магазин. Правда, женщина об этом забыла: "Гюнтер, ты ведь отвезешь меня потом в супермаркет? Мне нужно срочно купить сигарет". Гюнтер не возражает: самой пенсионерке не дойти до магазина, ведь потом придется подниматься в эту "чертову гору".

Вообще-то поездки с Гюнтером для стариков бесплатны. Но Эрика протягивает ему купюру в 20 евро. Я беру их в виде исключения, говорит Хайенга: "Эрика сама решила давать мне деньги за поездку, я не отказываюсь. В конце концов, она бывший главный прокурор Бонна и сейчас получает высокую пенсию. Но если Эрика в какой-то момент прекратит платить, то это вовсе не станет проблемой". Деньги отправляются в специальную коробочку, откуда позже переместятся в кассу фонда.

Такси для людей с ограниченными возможностями

Вообще в Германии хорошо развита служба социальных такси. Большинство клиентов таких организаций - это люди с тяжелыми заболеваниями или ограниченными возможностями. Если врач подтверждает, что пациенту необходимо постоянно посещать больницу, а сам он не в состоянии водить машину, то ему можно воспользоваться такси. В таких случаях расходы на поездку практически полностью покрываются больничной кассой.

В принципе, пациенты могут пользоваться и обычной городской службой такси - главное, не забыть забрать у водителя чек, чтобы позже предоставить его больничной кассе. Однако есть и организации, которые специализируется на перевозке людей с ограниченными возможностями. Их особенность заключается в том, что такие службы предлагают услуги для колясочников или лежачих больных. Водители, которые подготовлены к работе с тяжело больными людьми, забирают пассажиров из дома и доставляют их непосредственно к врачу, а не оставляют на условной парковке.

Подобных служб в Германии много: в одном лишь Бонне работает с десяток организаций, которые занимаются перевозкой людей с ограниченными возможностями. Чтобы заказать автомобиль, достаточно позвонить за пару дней до предполагаемой поездки.

Участие в общественной жизни - с поддержкой из городского бюджета

Более того, согласно Социальному кодексу ФРГ, люди с ограниченными возможностями имеют право участвовать в общественной и культурной жизни. Учитывая, что для этого им нужна свобода перемещения, они могут пользоваться бесплатным такси и для своих личных целей - например, чтобы съездить в магазин или навестить друзей. Этот вопрос находится в компетенции федеральных земель, и оплачиваются расходы из городских бюджетов, поэтому реализация права на досуг для людей с ограниченными возможностями в каждом регионе выглядит по-разному.

Например, в Баварии и в Гамбурге люди с тяжелыми заболеваниями могут каждый месяц бесплатно пользоваться такси для личных целей на определенную сумму. Для Баварии она составляет 225 евро, для Гамбурга - 160 евро. В свою очередь, в Дюссельдорфе существует городская служба такси для людей с ограниченными возможностями. Здесь можно бесплатно ездить до 24 раз в квартал. В Штутгарте люди с ограниченными возможностями получают специальные купоны, которыми можно расплачиваться за поездки на такси. В год можно получить 96 купонов, стоимость одного из них равняется 12,71 евро.

Теоретически пенсионеры также могут пользоваться услугами подобных такси - если они едут в больницу. Однако личные поездки для пенсионеров, которые не испытывают больших трудностей с передвижением, стоят очень дорого. Например, в службе такси для людей с ограниченными возможностями Deutscher Krankenfahrdienst (DKF) за поездку на расстояние в 20 км возьмут около 65 евро.

"Нашими услугами пользуются в основном тяжело больные люди. Те, кто застрахован в государственной больничной кассе, платят лишь 10 евро за поездку. За всю свою практику я помню только один случай, когда пенсионерка вызвала наше такси, чтобы поехать в парикмахерскую", - резюмировал Себастиан Зэнгер (Sebastian Sänger), сотрудник DKF.

Между тем Гюнтер Хайенга, хотя он и сам уже давно пенсионер, завершать свою благотворительную деятельность пока не собирается. Если Гюнтер не в отпуске, то помогает старикам каждый день, хотя здоровье и самого порой подводит. В этом году у него обнаружили тромб в ноге, ступня до сих пор перебинтована. Но это не так уж важно. "Моя деятельность приносит мне большую радость", - улыбается Гюнтер.