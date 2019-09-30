Диктатор на побегушках 4 Юрий Карин

30.09.2019, 11:11

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Фото: Коммерсант

Почему Лукашенко решил сыграть в игры Кремля в Украине?

В данный момент на наших глазах разворачивается новый этап спецоперации России, конечной целью которой является "впихивание" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав нашего государства на своих условиях.

Конечной целью Кремля все также является создание на территории Украины фактически неконтролируемого "анклава", что приведет к приостановке евроатлантической интеграции нашей страны и, в то же время, позволит России поднять вопрос о снятии с нее санкций, чего на Западе ждут многие.

Именно это и является основной причиной, почему вокруг Украины "водят хороводы" на предмет: подпишите, и все будет хорошо. Интересно, все будет точно так же хорошо, как с выполнением Будапештского меморандума или как-то по-особенному лучше?

С учетом того, что попытка навязать российский сценарий таких планов "в лоб" не удалась, поскольку Украина, по крайней мере, пока отказалась письменно утвердить кремлевский вариант "формулы Штанмайера", то в новой атаке на нашу страну по принуждению к кремлевским "хотелкам" задействованы уже другие из, скажем так, легкодоступных персоналий и методов.

После избрания В.Зеленского первым "бурную деятельность" в самой Украине развил В.Медведчук который усиленно создавал себе имидж "миротворца". Не срослось, как с имиджем, так и с парламентскими выборами. Практически в то же самое время главарям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Д.Пушилину и Л.Пасечнику пришлось активизироваться в призывах к Президенту Украины предоставить Донбассу "особый статус".

Продолжением данной "гибридной войны" как раз и стала попытка юридически оформить "возвращение" ОРДЛО в состав Украины с помощью кремлевского варианта "формулы Штанмайера" в Минске, и, после отклонения нашей страной данного вида капитуляции, в Кремле, похоже, решили "зайти с другой стороны".

Так, Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал "рассказывать сказки" о том, что на встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна Контактная группа одобрить эту формулу и РФ крайне удивлена, что Украина ее не подписала. Более того, он указал, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" также должны подписать "формулу Штайнмайера".

Здесь сразу два важных посыла: во-первых – традиционное: Украина во всем виновата, а во-вторых – очередная попытка любыми путями добиться прямых переговоров нашей страны с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛРН", что является прямым путем к признанию "гражданской войны" в ней. РФ автоматически становится непричастной к "украинским событиям", что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов - начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой украинской власти.

Кроме Лаврова в давление на Украину на первый взгляд несколько неожиданно включился и А.Лукашенко, которого еще совсем недавно величали "последним диктатором Европы". Сразу после встречи в Минске с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым он начал покорно озвучивать кремлевские методички.

Например, на встрече с украинскими журналистами в Минске Александр Григорьевич, касаясь ситуации в Украине заявил: "Я бы пошел на всё. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы всё делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию. Если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне "желания", то никакого прогресса достичь не удастся".

Кроме того, он добавил: "Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело".

Переводя с "русского на русский" это звучит приблизительно таким образом: сдавайтесь на любых условиях, возвращайтесь в "русский мир" и война сразу же прекратится. И еще правитель Беларуси обозначил отношение, не только свое, а и всех, кто "давит" на нашу страну, в вопросе возврата Крыма Украине: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Судя по всему, Патрушев, готовя "вариант Б" также "прожал" ситуацию с "белорусскими миротворцами" в ОРДЛО поскольку Лукашенко заявил о готовности их введения на Донбасс для контроля участка украинско-российской границы при условии, что на это будет согласие всех сторон. Тем более, что Россия уже не против. Здесь присутствует одна серьезная ошибка: своими словами он фактически признал российскую агрессию в отношении Украины.

Так почему же Лукашенко решил "сыграть в игры" Кремля? Россия очень давит на Беларусь в вопросе создания Союзного государства "в интересах российского и белорусского народов", что стало для Кремля очень актуальным с учетом ожидаемого "транзита власти" начало которого прогнозируется на 2020-2021 годы.

Беларусь, несмотря на статус практически официального "перепаковщика санкционки" для РФ также находится далеко не в самом лучшем экономическом состоянии, при этом как "дамоклов меч" висит запрет продаж чего-либо на российском рынке, а энергетические войны "братских народов" часто более жесткие, чем у заклятых врагов.

В общем, плотно сидит Александр Григорьевич на "Кремлевском крючке" и это без учета "патриотов", казаков и прочей нечисти, которой достаточно развелось в Беларуси. А ведь им при поддержке части пророссийских "силовиков" повлиять на стабильность режима довольно просто. Нет, даже госпереворот не нужен, просто механизмов возвращения в семью "заблудшего диктатора" если что – достаточно. Вот и приходится Лукашенко играть на поле "и нашим и вашим" хоть и заведомо проигрышный вариант, но позволяющий "тянуть время". А это для него именно и есть сейчас самое важное.

Главное в этом всем "водевиле" - озвучивание Лукашенко с подачи Патрушева "плана Б" - введения на Донбасс белорусских миротворцев. Только почему-то, кажется, что предложение сильно напоминает историю П.Гриба, приехавшего в Беларусь на свидание с девушкой и которого потом лишь почти через два года обменяли у России. В таком свете в "независимости" белорусских миротворцев как-то сомневаешься, как говорят в банках – "у вас кредитная история плохая".

В общем, напрашивается вывод, что по состоянию на сегодня, Россия не готова к какому-либо конструктивному диалогу с Украиной по поводу прекращения войны и настаивает на полной и безоговорочной капитуляции нашей страны. Сама же переговорная ситуация "вернулась" к 2015 году, иными словами многое, если не все необходимо начинать с нуля, причем сдается, что "просто перестать стрелять" не выйдет – надо учиться говорить нет, если это отвечает нашим национальным интересам.

Юрий Карин, «Обозреватель»