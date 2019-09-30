«В Москве пропадает страх»: как прошел митинг российской оппозиции 30.09.2019, 11:18

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Фото: ТАСС

На протест вышли более 25 тысяч человек.

29 сентября в российской столице на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку политзаключенных под общим лозунгом "Отпускай". Организатором выступила Либертарианская партия России, которой удалось согласовать акцию с московскими властями, сообщает "Немецкая волна".

Люди начали стекаться к рамкам металлоискателей на проспекте Сахарова около 14:00. Очереди были не длинными, сразу было ясно, что рекорд митинга 10 августа, на который собралось более 60 тысяч человек, побить не удастся. Всех, кто пришел на митинг с флагами или плакатами, просили проходить в крайние палатки справа. Там дополнительно проверяли, чтобы не было нарушающих законы лозунгов.

Среди пришедших на митинг можно было встретить телеведущего Юрия Дудя в российском флаге, рэпера Face и группу актеров, включая Александра Паля, Никиту Кукушкина и Александру Бортич, которые выходили к администрации президента с одиночными пикетами в поддержку Павла Устинова. Сам он на проспект Сахарова не пришел.

На сцене в это время ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Смирнов стали по одному приглашать в микрофону кандидатов в Мосгордуму - как выигравших, так и не допущенных к участию в выборах, родственников политзаключенных и их адвокатов. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел на сцену с бумажным стаканчиком, который назвал "страшным оружием", так как бросок такого стаканчика в полицейских стал причиной уголовного дела против Сергея Абаничева.

Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов в этот раз отвечал за музыкальные номера и в перерыве на сцене выступала молодая группа "Хадн дадн" и известный музыкант Алексей Кортнев. Ранее он отказывался вести фестиваль-спойлер в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованными митингами, объяснив это "этическими проблемами".

Алексей Кортнев выступил на акции на проспекте Сахарова, поскольку уверен, что "митинг поможет некоторым ребятам, которые сейчас находятся в заключении, выйти на свободу". pic.twitter.com/G00dMIcvWa — DW на русском (@dw_russian) September 29, 2019

Бывшие фигуранты "московского дела" – о страхе

Затем ведущие попросили подняться на сцену бывших фигурантов "московского дела" Алексея Миняйло, Даниила Конона, Владислава Барабанова и Валерия Костенка. Они благодарили всех за поддержку, просили проскандировать "один за всех и все за одного".

"Сразу после освобождения я поехал стоять в одиночный пикет у администрации президента. Несколько человек мне написали: "Ты чего, дурак что ли? Ты не боишься обратно загреметь?" Конечно боюсь, но ещё больше я боюсь жить в страхе", - сказал волонтер предвыборного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло. На сцене он стоял в футболке с надписью "Свобода - это наркотик" и хэштегом "арестуйтеменя".

Сразу после выступила и сама Соболь. Она говорила о беспределе российских судов, об успехе "Умного голосования" и призвала выходить на улицы до тех пор, пока последний фигурант "московского дела" не будет отпущен.

О страхе говорила и телеведущая Татьяна Лазарева, которая выступала еще на протестных акция 2011-2012 годов: "В Москве пропадает страх, в первую очередь, потому что здесь собираются самые серьезные и смелые люди, на которых смотрит вся страна", - сказала она.

О чем говорил Навальный со сцены на Сахарова

В конце митинга на сцену вышел Алексей Навальный. Свое выступление он предложил начать с черных шапочек. "В детстве у вас была лыжная шапка? Ее натянут вам на голову и ничего не видно. И символом этой власти сейчас стала такая же шапочка, только они дырки в ней проделали для глаз", - сказал он, имея ввиду балаклавы, которые были надеты на людей, проводивших недавние обыски в офисе ФБК. Он назвал ее "символом ужаса и террора", который надет на головы сотрудников центра "Э" и ФСБ.

На сцене он сравнил успех выборов в Мосгордуму с кампанией по освобождению участников "московского дела". По словам Навального, чем больше людей примет участие в протестах, тем больше власть будет беспокоиться о рейтинге и скорее отпустит политзаключенных. "В Instagram, в Twitter пишите каждый день. Любой диалог с любым чиновником должен начинаться со слова "отпускай", - резюмировал он.

Последним выступил самый медийный член Либертарианской партии Михаил Светов, который словно вместо Навального говорил о "прекрасной России будущего". Он призвал сопротивляться власти и сделать так, чтобы на страну смотрели не со страхом, а с завистью. "Я вас люблю! Люстрации!" - закончил он свою речь и митинг.

Итоги митинга в поддержку политзаключенных

Митингующие стали расходится в пять часов вечера. На улице снова начался дождь, начало темнеть, толпы потянулись к метро "Комсомольская". Некоторые задержались на площади и стояли поодиночке с плакатами. Например, родители Анны Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, которое сейчас рассматривают в суде.

Неподалеку 19-летняя Екатерина из Москвы держала в руках плакат "Свободу политзэкам, людоедам во власти – люстрации", который вышел почти с нее саму ростом. Девушка говорит, что ходит на митинги Навального с 2017 года, а на выборах в Мосгордуму работала в предвыборных штабах у самых молодых оппозиционных кандидатов - Дарьи Бесединой (выиграла) и Анастасии Брюхановой (проиграла). "Нового, конечно, мало я услышала сегодня. Но повторение - мать учения, к сожалению. Все равно люди бояться выходить на улицы, и с этим надо что-то делать", - сказала она.

По данным “Белого счетчика”, на митинг пришло чуть более 25 тысяч человек.