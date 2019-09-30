«Мы платим налоги на дороги, а хотя бы ямочного ремонта — нет» 2 30.09.2019, 11:24

Улица в Витебске без асфальта.

В редакцию «Витебского курьера» обратился мужчина, владелец дома на улице Ореховской в Витебске. От имени местных жителей витебчанин рассказал, что люди по-прежнему надеются, что городские власти услышат их просьбы и построят на улице асфальтированную дорогу вместо грунтовки.

Кроме того, jy недоумевает, почему соседние улицы — Ясную и Рассветную — ремонтируют и асфальтируют, а Ореховскую строители почему-то всегда обходят стороной:

- В деревню Гришаны в прошлом году проложили новую асфальтированную дорогу с тротуарами. А нас словно отрезали от цивилизации, хотя деревня Орехово (нынешняя улица Ореховская) еще в 2004 году вошла в городскую черту.

В субботу, 28 сентября, журналисты встретились с представителем местных жителей. Как объяснил Сергей (имя собеседника по его просьбе изменено), на улице есть освещение и проложен водопровод. Несколько лет назад местные жители провели газ без финансовой поддержки от государства, в прошлом году протянули интернет. Ко всему прочему к улице примыкает ботанический заказник «Чертова борода». Кажется, что нужно радоваться, живя в таком красивом месте, но, люди признаются, не до этого.

- Проблема с благоустройством дороги затронула всех жителей улицы, включая тех, у кого нет автомобилей. Люди страдают от пыли, особенно в солнечную, безветренную погоду. А в дождь дорогу размывает так, что автомобиль может застрять. Помимо того, на дороге нет тротуара. Получается, что все ходят по проезжей части, в том числе и дети. А ведь в сумерках пешехода заметить сложно.

Не последнее место в списке проблем, беспокоящих местных жителей, занимает труба под дорогой со сточными водами. Запах, усиливающийся в теплое время года, не добавляет радости витебчанам.

По словам мужчины, порядок, конечно, здесь иногда наводят. Лет восемь назад дорогу подсыпали доломитом, зимой чистят снегоуборочной техникой — иначе не пройдет городской автобус №44. Но проблемы появляются снова и снова:

- Грейдер проходил в этом году, но ситуацию это не исправило. Мы платим налоги на дороги, а потому имеем право хотя бы на нормальный ямочный ремонт.

Жители улицы написали в 2018 году коллективное обращение в госорганы. Но это не помогло. Пришел ответ, в котором сообщалось, что ремонт с устройством асфальтового покрытия на указанной в коллективном письме дороги не планируется. Для этого нужны большие деньги, а их нет.

Кстати, в Витебске в районе усадебной застройки есть дороги с идеальным качеством покрытия. Не верите? Предлагаем убедиться идиллической картиной «царского села».