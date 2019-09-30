NBC: Советники Трампа готовят стратегию реагирования на импичмент 1 30.09.2019, 11:26

Белый дом разрабатывает план, учитывает опыт Клинтона.

Советники аппарата Белого дома готовят для Дональда Трампа широкомасштабную стратегию реагирования на угрозу импичмента, сообщает NBC (перевод — nv.ua).

По данным источников телеканала, стратегия может появиться уже в понедельник.

Среди тех, кто готовит план быстрого реагирования, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Отмечается, что в администрации президента США постепенно признают, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

Как сообщили собеседники телеканала, Белый дом разрабатывает свой план, учитывает опыт объявления импичмента Биллу Клинтону.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.