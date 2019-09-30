На погашение внешнего госдолга Беларуси с начала года потрачено почти $1,2 миллиарда 8 30.09.2019, 11:35

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Для этого пришлось прибегнуть у новым займам.

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов.

В январе-августе Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 806,5 млн долларов в эквиваленте: 521,8 млн долларов — правительства и банков России; 150,5 млн долларов — размещенные облигации; 67,1 млн долларов — МБРР; 42,2 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 24,9 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1 145,6 млн долларов, в том числе: 508,3 млн долларов — правительству России; 410,9 млн долларов — банкам Китая; 176,5 млн долларов — ЕФСР; 48,4 млн долларов — МБРР; 0,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября составил 8,8 млрд рублей.

За январь-август размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году из бюджета израсходовано 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.