«Если бы не муж, с ребенком на мою зарплату прожить было бы сложно» 30.09.2019, 11:55

Фото: charter97.org

Педагог-психолог честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает педагогом-психологом в одном из учебных заведений города, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает и на что тратит свою получку:

- В детстве я очень любила играть в школу, хотя тогда еще не думала о том, что когда-нибудь буду в ней работать.

В выпускном классе долго не могла определиться с будущей профессией, и решила поступать в «пед» на психолога. Тогда эта специальность считалась очень престижной и я была уверена, что работу психолога можно будет найти без проблем. И не обязательно в школе. Психологи ведь нужны везде, не только в образовании.

«Если ЧП – виноват психолог»

После окончания вуза прошло больше 10 лет, и все это время я работаю педагогом-психологом: сначала в одном учебном заведении, потом перешла в другое.

Тренинги, диагностики, беседы… – все это мне нравится, это мое. Но, увы, работа психолога этим не ограничивается. Гораздо больше времени и сил уходит на оформление журналов, протоколов, отчетов. И специфика моей работы такова, что, если вдруг случается какое-нибудь ЧП, сразу виноват психолог, который должен был предвидеть, предугадать все на свете.

Работать сложно, но в другой профессии я себя не представляю.

«На мою зарплату прожить было бы сложно»

В месяц я зарабатываю около 500 рублей. Если бы не муж, с ребенком на мою зарплату прожить было бы сложно. Многие считают, что психологи хорошо получают. У частников, может, так и есть. Но не в государственных учреждениях. Психологи в образовании получают копейки.

Почти все обязательные платежи (коммуналку, школьное питание) я оплачиваю через интернет-банкинг по своей карточке. Зато продукты, одежду, обувь покупаем в основном на деньги, заработанные супругом.

Кредит на жилье, коммуналка и проездной

Квартиру много лет назад мы купили в кредит. Каждый месяц платим банку примерно по 50 рублей. Раньше это были огромные деньги, а сейчас такая сумма не очень ощутима для нашего семейного бюджета. К тому же если сравнивать с теми взносами, которые молодые семьи платят по кредитам на жилье сейчас, то наши платежи – копеечные.

Почти в два раза больше уходит на коммуналку (вместе с домашним телефоном, телевидением, интернетом). И это без отопления.

Около 40 рублей платим за мобильную связь. Стараюсь следить за акциями, иногда всей семьей переходим на другие, более выгодные тарифы. Но все равно сотовая связь, на мой взгляд, обходится недешево.

До работы я добираюсь общественным транспортом, поэтому еще одна обязательная статья расходов – проездной.

За продуктами – в магазин

Продукты покупаем в магазине. Ездить за ними на рынок не хватает ни сил, ни времени. Полуфабрикаты приобретаю только в крайних случаях, в основном стараюсь готовить сама. Редко едим свинину и говядину, предпочитаем курицу и рыбу. Часто покупаем молочные продукты, овощи, фрукты.

«На ребенке не экономим»

Наша дочь – подросток. С каждым годом траты на нее растут. Помимо обуви, одежды, питания в школе, нужно выделять деньги на карманные расходы. Иногда ей хватает и 20 рублей в месяц, а иногда нужно раскошелиться на все 40. Скоро планируем записать ее к репетиторам по некоторым предметам, и тогда, судя по расценкам на эти услуги, наши расходы увеличатся очень сильно. Но у нас с мужем позиция такова, что на ребенке стараемся не экономить. Особенно на всем, что касается образования.

Косметика и бытовая химия – из Польши

Косметику и бытовую химию я очень редко покупаю в Барановичах. Соседка регулярно ездит в Польшу, и я ей заказываю все, что нужно. Во-первых, получается дешевле, чем у нас. Во-вторых, качество стиральных порошков, моющих, чистящих и косметики там, на мой взгляд, лучше.

Одежда – через интернет

Хотя я очень люблю красивую дорогую одежду, в последнее время много денег на нее не трачу. Есть несколько костюмов делового стиля, их и донашиваю. Если и покупаю что-то, то редко и по мелочи – кофточку, брючки… И в основном в интернет-магазинах. Там можно найти достойные вещи по привлекательным ценам. Через интернет часто заказываем также одежду мужу, дочери.

Обувь покупаем только качественную, кожаную: она дольше служит. За сапогами, туфлями далеко не ездим – покупаем либо в Барановичах, либо в Минске.

У нас дома есть кошка, и расходы на ее содержание – серьезная статья расходов в нашем семейном бюджете. Корм, наполнитель, витамины, шампуни… На все это уходит минимум 50 рублей в месяц. А если приходится обращаться к ветеринару, покупать лекарства, набегает все 100 рублей. Но денег на нашу любимицу не жалко. Это ведь член семьи.

Скромный отдых

В выходные дни я люблю побыть дома. Отсыпаюсь, смотрю телевизор, занимаюсь разными домашними хлопотами. Примерно так же обычно проходит и мой отпуск. За последние много лет я только два раза выехала из Беларуси, чтобы отдохнуть, – всей семьей мы побывали на Черном море.

Думаю, в ближайшие годы отдохнуть нигде, кроме как у родителей в деревне, не получится. Дочери скоро поступать, и нужно беречь каждую копейку. К тому же муж собирается сменить работу, а как там все сложится, пока не известно.