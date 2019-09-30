Витаутас Синица: Президент Литвы выбрал правильную историческую параллель 1 30.09.2019, 11:59

Витаутас Синица

Фото: propatria.lt

Гитанас Науседа предупредил Запад насчет России.

Несколько дней назад президент Литвы Гитанас Науседа выступил с первой речью в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в США. Об основных акцентах выступления политика в интервью Charter97.org рассказал литовский политолог Витаутас Синица.

Как вы оцениваете первое выступление Гитанаса Науседы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке?

- Хотя Гитанас Науседа сильно отличается от Дали Грибаускайте, я бы сказал, что основным посланием речи президента была преемственность.

Позиция Литвы не меняется в отношении России, не меняется в отношении охраны окружающей среды, не меняется в отношении международного сотрудничества, участия в миротворческих миссиях и по ряду других вопросов. Конечно, говорить о том, что все остается неизменным – это так себе новости, но это было важно сделать для нового главы государства.

Гораздо интереснее и значительнее было очевидное предупреждение западным партнерам не заигрывать с Россией. Более проницательные политические эксперты уже давно говорят о том, что западноевропейские страны различными способами демонстрируют желание установить прагматичные отношения с Россией.

Выбрав такую, а не другую историческую параллель, Науседа смог достигнуть двух целей. Во-первых, он напомнил понятный далеко не всем нашим партнерам принцип равенства между коммунизмом и нацизмом, их преступлениями, их общем сговоре и разделе Центральной Европы до того, как эти режимы стали врагами.

Во-вторых, благодаря этой параллели хорошо видно что Литва боится повторения пакта Молотова-Риббентропа в современных условиях. Действительно, опасается или по крайней мере должна опасаться, наблюдая за риторикой лидеров ЕС, проектами «Северного потока» и антиамериканскими позициями. По крайней мере, для меня это сообщение в речи Гитанаса Науседы показалось наиболее ценным. И именно поэтому Россия демонстрирует свое возмущение.

Думаю, что некоторые политики и часть интеллигенция на Западе также будут возмущаться. Здесь, однако, у нас есть принципиальное отличие от Дали Грибаускайте: если она постоянно критиковала Россию, которая по сути своей имперская, агрессивная, что очевидно и не изменится, то Гитанас Науседа тонко говорит с теми, кто действительно несет ответственность за отношения Россия — Запад и желание потакать Кремлю. Так намного честнее и конструктивнее.

- Какие основные акценты в выступлении Науседы обращают на себя внимание?

- В выступлении Науседы прослеживались три основные темы и соответственно присутствовали три акцента одновременно.

В первую очередь, уже обсуждались вопросы флирта России и Запада с нею. Другая сторона «медали» – непрекращающаяся солидарность Литвы с оккупированными Россией странами. Во-вторых, поддержка международного сотрудничества является естественной и понятной для всех небольших стран, включая Литву. Правила и договора, по крайней мере отчасти, защищают небольшие страны от отношений, основанных на силовой основе. В-третьих, справедливость и права человека. В-четвертых, борьба с бедностью, изоляцией и изменением климата.

Очевидно, что в этом году благодаря театральному выступлению Греты Тунберг и самой повестке дня ООН изменение климата стало серьезной и всеобъемлющей проблемой, которая получила больше всего внимания. Президент Литвы по этому вопросу подчеркнул переход к возобновляемой энергии, биотопливу и безотходной экономике. Нельзя не отметить, что изменение климата стало одной из проблем, по отношению к которой доминирует только один истинный нарратив, которого все и придерживаются. Однако очень важно, то как именно это делается.

Впечатляют реалистичные, конструктивные акценты президента (безотходная экономика), которые можно реализовать без разрушения национальной экономики, как этого добиваются некоторые из мировых спасателей климата.

С другой стороны, я глубоко опечален банальным фактом, что такие страны, как Литва, могут превратиться в заповедники, но при этом их усилия не будут иметь абсолютно никакого значения в глобальном масштабе до тех пор, пока крупнейшие промышленные загрязнители мира, прежде всего Китай, не примут на себя те же цели сокращения выбросов.

Возможно кое-кому это слышать и неприятно, но это нужно повторять. Небольшие страны должны заботиться об окружающей среде, сохранении лесов и других естественных сред обитания, о чем собственно президент Литвы и сказал.

Тем не менее, нельзя обманываться, что небольшие страны могут справиться с глобальным ростом выбросов CO2. Литва демонстрирует отличные результаты в области возобновляемых источников энергии и находится в числе ведущих стран ЕС развивающих использование таких источников.

Это действительно дает нам право говорить об ответственности других. Я надеюсь, что президент Литвы еще выскажется по этому вопросу.

- В своем выступлении Гитанас Науседа дал понять о том, к реализации каких целей во внутренней и внешней политике он намеревается стремиться?

- Было бы очень странно транслировать на весь мир с трибуны в ООН сообщение, которое противоречит вами же запланированной политической линии. Я считаю, что левое крыло внешней политики страны останется прежним - строгое принципиальное отношение к России, сотрудничество с НАТО и особенно с Соединенными Штатами (Науседа пригласил в Литву Дональда Трампа и согласился с ним по вопросу о важности будущего национальных государств и патриотизма) и вклад в международные миротворческие миссии.

Внутренняя политика не акцентировалась во время выступления Науседы, но можно легко отметить повторяющийся акцент государства всеобщего благосостояния. Науседа утверждает: «Наши совместные усилия по обеспечению безопасности и справедливости создают условия для борьбы с бедностью, неравенством в доходах, социальной изоляцией и климатическим кризисом».

Никто в выступлении или в его контексте не требует говорить о бедности, неравенстве доходов и социальной изоляции. Но Науседа упоминает об этом по своей собственной инициативе. Я думаю, что это часть повестки дня, которую он хочет сделать постоянно видимой как на отечественной, так и на зарубежной аудитории. Посмотрим, превратится ли это в результат, учитывая ограниченные полномочия президента во внутренней политике.