Последователи шамана Габышева объявили о начале нового похода 1 30.09.2019, 12:04

Кадр из фильма Беаты Бубенец

Акция «Путь шамана» начнется из Новосибирска.

Спутники якутского шамана Александра Габышева объявили об акции "Путь шамана". Они собираются продолжить движение в Москву из Новосибирска под видом туристического похода, сообщил сайту Сибирь.Реалии один из последователей Габышева Дмитрий Крюков. Сам шаман выступил против нового похода, рассказал Евгений Ростокин, известный как Женя Ворон.

"Путь шамана" решено провести в виде спортивного или туристического похода, на его подготовку потребуется две недели. В середине октября новый поход начнется из Новосибирска. Объявление о нем Крюков сделал на youtube-канале сторонников Габышева.

– Мы идем как спортивно-туристическая команда, а не как террористы и экстремисты, мы идем без оружия и без всего прочего. Если силовики начнут нам препятствовать, есть юристы, которые готовы оказать нам помощь, – сообщил редакции Сибирь.Реалии Дмитрий Крюков.

По словам активиста, они не собираются провозглашать политические лозунги, но готовы встречаться с местным населением, выслушивать их жалобы на жизнь и чиноников, а затем распространять эту информацию.

"Люди, подумайте сами, если сейчас нам запретят этот спортивный поход, то, что будет завтра? Нам начнут запрещать свидания в парке без разрешения или секс приравняют к террористическому акту? Все к этому идет", – сказал он. Крюков добавил, что хочет идти и общаться с людьми, но ни к чему не призывать.

По словам Ростокина, он знает о новом походе, но сам не участвует. По его словам, отряд сейчас состоит из пяти человек. Он также сообщил, что сам Александр Габышев отнесся к идее продолжения акции отрицательно. Он прислал голосовое сообщение членам нового отряда.

"Был отдан приказ паузе быть. Пока временно – пауза. Так что соблюдайте тишину. Но если вы ослушаетесь, то всю ответственность берете на себя. А дальше, как говорится, бог вам в помощь. Если вы правы – пусть он ведет вас туда", – сказал Габышев.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

25 сентября, утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.