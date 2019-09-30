«Европейская Беларусь» приглашает на пикеты 30.09.2019, 12:03

Впереди - последняя неделя сбора подписей.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты по сбору подписей в Минске и других городах страны, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Вы можете не только поставить подпись за участника «парламентской кампании» от «Европейской Беларуси», но и обсудить планы дальнейшей деятельности, предложить свои идеи и поговорить о будущем страны.

Минск

Центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.00,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Каравай»: 12.00 — 18.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.30 — 18.00,

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14.00 — 18.00,

переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 19.00.

Светлогорск

Микрорайон «Юбилейный», дом 2, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00.

Молодечно

Улица Притыцкого, магазин «3,7 вольт»: 11.00 — 19.00.

Брест

Перекресток улиц Машерова и Советской: 12.00 — 15.00.

Бобруйск

Проспект Строителей, 58: 18.00 — 20.00.