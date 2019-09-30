«Европейская Беларусь» приглашает на пикеты
- 30.09.2019, 12:03
Впереди - последняя неделя сбора подписей.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты по сбору подписей в Минске и других городах страны, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Вы можете не только поставить подпись за участника «парламентской кампании» от «Европейской Беларуси», но и обсудить планы дальнейшей деятельности, предложить свои идеи и поговорить о будущем страны.
Минск
Центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.00,
станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Каравай»: 12.00 — 18.00,
станция метро «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.30 — 18.00,
станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14.00 — 18.00,
переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 19.00.
Светлогорск
Микрорайон «Юбилейный», дом 2, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00.
Молодечно
Улица Притыцкого, магазин «3,7 вольт»: 11.00 — 19.00.
Брест
Перекресток улиц Машерова и Советской: 12.00 — 15.00.
Бобруйск
Проспект Строителей, 58: 18.00 — 20.00.