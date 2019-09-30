Записанный в «тунеядцы» гомельчанин добивается отмены оплаты повышенной коммуналки 1 30.09.2019, 12:09

Как «тунеядская комиссия» в Гомеле отказала «не занятому».

30 сентября комиссия «по содействии занятости населения» администрации Центрального района Гомеля отказала записанному в «тунеядцы» Никите Соколову в освобождении от уплаты коммунальных услуг по повышенным тарифам.

За помощью молодой человек обратился к правовому инспектору труда профсоюза РЭП Леониду Судаленко, пишет «Гомельская весна».

«Не занятый» мужчина является собственником квартиры, доставшейся ему от родителей. Он находится в поисках работы и так сложилось, что найти приемлемый вариант, в том числе и по размеру оплаты труда оказалось достаточно сложно. В начале месяца его потревожили из «тунеядской» комиссии, предложив доказать трудную жизненную ситуацию. В противном случае его наградят подорожавшей в разы коммуналкой.

Совместно с инспектором труда независимого профсоюза были обсуждены различные варианты избежания повышенной коммуналки, включая и вариант оформления ремесленничества. Было принято решение подать в комиссию специальное заявление об освобождении от оплаты коммуналки в повышенном размере, так как «не занятый» помогает родной матери работать на земле в садоводческом товариществе по выращиванию сельхозпродукции.

На заседание комиссии Никиту не пригласили, по телефону сообщили о принятом решении - работа на даче матери не является причиной для освобождения его от уплаты коммуналки в повышенном размере. Здесь также подчеркнули, что уважительной причиной может быть только работа на земельном участке, выделенном для выращивания сельхозпродукции и подтвержденным справкой сельского совета.

Напомним, по новой редакции так называемого декрета №3 о «тунеядцах» (О содействии занятости населения) граждане, попавшие в списки трудоспособных, «не занятых в экономике» с 1 января текущего года уплачивают по повышенным тарифам только подогрев горячей воды. С 1 октября к этой опции добавляются еще и услуги по газо и теплоснабжению.

Как будет выглядеть жировка после 1 октября пока еще никто не знает. Правительство не объясняет населению, что такое 100% размер оплаты коммунальных услуг. В независимом профсоюзе РЭП заявляют о готовности помогать каждому «не занятому», попавшему под так называемый эксперимент №3.