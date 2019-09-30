Чего не замечает Кремль Андрей Зубов

30.09.2019, 12:11

АНДРЕЙ ЗУБОВ

ФОТО: PRAVMIR.RU

Вроде бы «драка» закончилась, но россияне не разжимают кулаки.

Вчера на московской площади Сахарова этот разрешенный митинг был и итогом, и началом. Он стал итогом выборов в Мосгордуму и продемонстрировал, что с фальсификациями выборов и с разгоном митингов и шествий, с бессудными расправами полиции над мирными гражданами и с лживыми судами люди не примирились и ничего не забыли. Вроде бы «драка» за выборы закончилась, но граждане не разжимают кулаки. Они пришли несмотря на холод и ненастье. Они скандировали «выпускай», требовали честного суда, ответственной перед народом полиции. Нужно созывать Учредительное собрание, профессор — сказал, узнав меня, молодой человек рядом.

И в этом было начало. Море молодых лиц. И они пришли не на хеппенинг. Они пришли, чтобы ощутить плечо друга, убедиться, что их много и что все они хотят иной России. «Нам предлагают уезжать из России, — звучит с трибуны задорный женский голос, — но пусть катятся из России они. Это — наша страна!» И тысячи голосов скандируют: «Это наша страна, это наша Москва!»

Теперь будут уже иные митинги и шествия, которые потребуют свободных выборов, потребуют люстрации чиновников и судей, потребуют созыва Конституционного собрания. Российское общество проснулось. Это ясно. Митинги в Бурятии, шаман, идущий из Якутии, пикеты в Архангельской области. Москва, Петербург… Мне совершенно ясна динамика, которую еще не видит Кремль, и скорее чувствуют интуитивно, нежели сознают, пришедшие на площадь Сахарова.

Наше время — излет послекоммунистической авторитарной клептократии и пробуждение гражданского общества, которому не нужны вожди. Время вождей прошло. В демократическом государстве нужны не вожди, а ответственные граждане. И именно они митингуют ныне по всей России, чтобы из подданных тирана стать правителями страны. И будущее за ними. Тирания исчерпала свой «запас прочности», который придал ей массовый террор ВЧК-КГБ и массовое оглупление и отравление людей коммунистической пропагандой. Деятелем в России становится новый человек — ответственный, думающий, открытый миру и внутренне свободный.

На одной стороне друг на друга похожие унылые и вечно лгущие воры и их приспешники, боящиеся собственной тени, на другой — многоцветье знамен, идей, ценностей, мужество и юный задор. Мне совершенно ясно на чьей стороне будет победа.

Андрей Зубов, «Фейсбук»