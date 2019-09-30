Ученые объяснили главную тайну Вселенной 1 30.09.2019, 12:16

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Она связана с теорией большого взрыва.

Преобладание материи над антиматерией, считается одной из важнейших проблем фундаментальной физики.

Физики Университета Канзаса и Брукхейвенской национальной лаборатории в США предположили, что преобладание обычной, барионной материи над антиматерией во Вселенной объясняется существованием трех разновидностей бозона Хиггса, пишет lenta.ua.

В момент Большого взрыва, когда температура Вселенной была очень высокой, электромагнитные и слабые взаимодействия представляли собой единую электрослабое взаимодействие. Чуть раньше она была объединена с сильной ядерной взаимодействием, а еще раньше - с гравитационной. То время, когда все четыре фундаментальные взаимодействия были единым целым, называлось Эпохой Великого Объединения (ЭВО) или эпохой суперсимметрии.

По мнению ученых, образования материи и антиматерии произошло до окончания ЭВО. Главную роль в преобладании барионной вещества над антиматерией сыграли три части: одна известная хигсовська доля и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектронвольт. Это значение выбрано произвольно, поскольку оно входит в пределы обнаружения детекторами на ускорителях следующего поколения.

Гипотетический механизм должен дать материи преимущество над антиматерией в миллиардном соотношении. Этот процесс напоминает хигсовський механизм, который привел к нарушению электрослабой симметрии.

Антиматерия (антивещество) состоит из античастиц - двойников элементарных частиц, отличающихся от оригиналов зарядами и квантовыми числами. Реакция между частицы и античастицы называется аннигиляцией. Преобладание материи над антиматерией, что наблюдается во Вселенной, считается одной из важнейших проблем фундаментальной физики.