На продажу выставили дом, похожий на особняк Домрачевой 3 30.09.2019, 12:30

Просят полмиллиона долларов.

В нашем климате не многие рискуют строить дома с панорамным остеклением. Один из таких смелых примеров — особняк Дарьи Домрачевой на берегу Минского моря, спроектированный ее братом-архитектором. И вот еще один пример — дом в Зацени, чем-то похожий на тот, что построила себе спортсменка, пишет tut.by.

Дом расположен в деревне Зацень, которая разделена МКАД на две части. Часть деревни, которая находится внутри кольцевой, входит в черту Минска и относится к Центральному району. Где именно расположен дом, очень похожий на особняк Домрачевой, в объявлении о продаже не сказано.

Дом по площади даже чуть больше, чем у Домрачевой — 243 квадратных метра. Здесь также максимально использовано панорамное остекление.

Дом продается со всей обстановкой и техникой, цена — 549 тысяч долларов в эквиваленте.