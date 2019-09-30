NEXTA: В Бресте прямо на ступеньках университета была похищена студентка 16 30.09.2019, 12:44

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Девушке чудом удалось вырваться из багажника автомобиля.

Об этом сообщает блогер NEXTA в своем Telegram-канале:

"ЧП в Бресте: прямо на ступеньках общежития БрГТУ была похищена выходившая оттуда студентка вуза. Девушку затолкали в багажник автомобиля и увезли.

В городе и окрестностях введен план "Перехват", который, по некоторым данным, уже увенчался успехом. Девушка найдена, похититель задержан, а что это было на самом деле — как раз в эти минуты разбираются.

Подробности скоро", — написал блогер NEXTA.

Как сообщает сайт "Виртуальный Брест", похищенную в Бресте девушку защитили жители д. Бусни под Жабинкой. Она вырвалась из багажника автомобиля и попросила помощи у местных жителей.

На место происшествия вызвали сотрудников милиции, подозреваемый был задержан, предварительно он житель д. Дивин Кобринского района. В автомобиле у него обнаружили биту. Девушка пострадала, так как по всей видимости, была избита.

Девушку госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас ей ничто не угрожает, на месте происшествия работают следователи.

Вот что удалось узнать у очевидцев:

- Автомобиль несколько раз останавливался, в начале деревни мужчина выбросил сотовые телефоны, а затем ещё раз. Девушка вырвалась и стала убегать, водитель догнал её и несколько раз ударил битой по голове. Но тут подоспели местные, которые защитили пострадавшую и вызвали милицию. В автомобиле было много пустых бутылок от алкогольных напитков.