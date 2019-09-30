В Литве прошел чемпионат по сбору грибов 2 30.09.2019, 12:55

Это одна из популярных традиций литовского региона Дзукия.

В Варене, столице литовского региона Дзукия, в 24-й раз прошел чемпионат по сбору грибов и праздник «Варена в ритме с природой». Проливной дождь не смог помешать ни грибникам, ни гостям, собравшимся на праздник грибов со всех уголков Литвы, передает корреспондент Charter97.org.

Кубок мэра региона Варены выиграла объединенная команда Алитуса и Кайшядориса с нехитрым названием «Гриб», участиники этой команды собрали 15,58 кг грибов, второе место заняла команда «Калпокас» – 13,221 кг грибов, на третьем оказалась команда из Тракая – 12,301 кг.

Праздник популяризует не только сам сбор грибов, который издавна является источником проживания жителей Варенского края, но и древние ремесла и различную деятельность дзукийцев и их традиции.