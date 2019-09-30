Семь интересных мест в Беларуси, где можно побывать в октябре 1 30.09.2019, 13:52

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Каждый найдет развлечение для себя.

Из множества событий, которые будут происходить в октябре сайт planetabelarus.by выбрал для вас те, которые пропустить невозможно.

ПОГЛАДИТЬ ОВЕЧКУ И КОЗОЧКУ

Во Всемирный день животных 4 октября можно побывать в Минском зоопарке. Он был открыт 9 августа 1984 года. Здесь более 400 видов экзотических животных и редких представители фауны Беларуси — всего более 2 тысяч.

На реке Свислочь круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке «Вясковая сядзiба» гуляют домашние овечки и козочки, которых можно погладить. Открыты постоянные экспозиции, работают аттракционы, кафе, возможны катания на лошади или пони.

В летних и зимних вольерах можно увидеть десять видов приматов (есть человекообразные – шимпанзе), полюбоваться на крупных и мелких кошачьих – рыжих и белых львов, белых тигров, ягуаров (в том числе удивительную черную пантеру), редчайших дальневосточных леопардов, рысей, пум, каракалов, сервалов, оцелотов.

Здесь обитают зубры, благородный олень, лани, косули, олени Давида, лоси, яки, верблюды и ламы, муфлоны и винторогие козлы, зебры, пекари и тапир. Неизменный интерес у посетителей вызывает коллекция хищных птиц, среди которых орланы-белохвосты, белоплечие орланы, степные орлы, канюки, пустельги, а также совы – филины, неясыти, сипухи, полярные и ушастые совы.

А в павильоне «Экзотариум» можно увидеть более 80 видов фауны Южной Америки: пресноводных и морских рыб, ящериц и лягушек, крокодиловых кайманов, крупных черепах, попугаев ара, капибар, летучих мышей-листоносов, мелких обезьян – тамаринов и капуцинов, игрунок, туканов, пака, агути и многих других.

ПРИКОСНУТЬСЯ К КОСМОСУ

4-10 октября во всем мире пройдет Неделя космоса. Стать космическим туристом сегодня может не каждый. Но прикоснуться к космосу – вполне. Достаточно посетить Минский планетарий.

Его появление в столице совпало с началом космической эры, которую ознаменовали запуск первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), первый полет Юрия Гагарина в космос (12 апреля 1961), первый выход Алексея Леонова в космическое пространство (18 марта 1965 года), первые шаги Нила Армстронга и Базза Олдрина по поверхности Луны (16 июля 1969 года).

Стремление познать таинственный и загадочный космос стало одним из наиболее мощных двигателей прогресса на Земле. Чтобы узнать о последних событиях в мире астрономии и космонавтики, люди приходили и приходят в планетарий.

Планетарий в Минске открылся 29 июля 1965 года на самом высоком месте парка имени М. Горького. Здание построено по типовому проекту архитектора Натальи Афанасьевой и имеет яркую архитектурную стилистику, характерную для своего времени.

Звездный зал, вмещающий 100 зрителей, оборудован куполообразным экраном (диаметр купола – 12 метров) и оптико-механическим аппаратом «Планетарий» модель Carl Zeiss ZKP-1. При Планетарии есть своя обсерватория, оборудованная телескопом-рефрактором фирмы Carl Zeiss 1950/130 миллиметров.

При хорошей погоде c помощью этого оптического инструмента, под руководством специалистов, посетители могут наблюдать, к примеру, Солнце, пятна на нем и другие явления солнечной активности, Луну с кратерами, горами, «морями», а также планеты Марс, Юпитер, Сатурн, двойные и кратные системы звезд, звездные скопления, примечательные туманности и близкие галактики.

В 2013 году в звездном зале внедрена новая система цифровой полнокупольной проекции. Сферические фильмы наряду с научно-познавательными лекциями становятся визитной карточкой планетария. Самым маленьким посетителям предлагаются новые образовательные и развивающие мультимедийные программы.

Минский планетарий увлекает в мир астрономии и космонавтики с помощью научно-популярных программ, полнокупольных фильмов, интересных мастер-классов, тематических выставок и астрономических мероприятий для широкой аудитории. Ежегодно осенью проводится Минский международ ный фестиваль полнокупольных фильмов. В планетарии всегда можно насладиться красотой завораживающего звездного неба и очарованием Вселенной, прикоснуться к тайнам и загадкам космоса.

ПОДЕРЖАТЬ В РУКАХ МЕЧ КОРОЛЯ

5 октября – В Новогрудке состоится фестиваль, приуроченный к 975-летию города. Фестиваль исторической реконструкции получил название «Меч короля». Он пройдет в Новогрудском замке.

В программе фестиваля: зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей, массовые бои пеших рыцарей (бугурты), турнир конных рыцарей, турнир алебардистов, турнир средневековых лучников, рыцарский лагерь, ярмарка ремесленников, катание на лошадях, выступления средневековых музыкантов, уличного театра, танцевального театра, а также множество других сюрпризов и необычных развлечений для гостей мероприятия! Выступления средневековых и народных музыкальных коллективов дополнят и украсят этот праздник.

ИСПЕЧЬ ХЛЕБ

16 октября, во Всемирный день хлеба, можно отправиться в настоящее «хлебное» путешествие, навестив необычные Музеи хлеба.

Например, в агрогородке Ботвиново Чечерского района. Посетив музей, каждый сможет окунуться в уникальную атмосферу быта наших бабушек и дедушек, прикоснуться к истории создания самого ценного продукта, который пришел на наш стол еще с давних времен, познакомиться с рецептами хлеба XIX века.

Юных посетителей музея ждет увлекательное путешествие в страну сказки и встреча с ее главным героем — добрым и забавным Колобком.

В программу посещения входит: экскурсия по музею хлеба с демонстрацией экспозиций крестьянского быта, знакомство с историей «Как приходит хлеб на наш стол», знакомство с рецептами, процессом замешивания и выпекания домашнего хлеба XIX века, игровая конкурсная программа, встреча со сказочными героями, дегустация домашней выпечки.

В прошлом году необычный музей появился и в агрогородке Вымно, что в 30 километрах от Витебска. Под одной крышей собраны образцы караваев, которые выпекали в Беларуси на протяжении всей ее истории. Центральное место в экспозиции – у пирогов, которые испекли местные мастера. Организаторы выставки собирают и старинные рецепты выпечки хлеба, а также планируют создать сборник, в который включат не только пословицы и поговорки о том, что всему голова, но и стихи и песни.

В музее организована и творческая мастерская, где ученики вместе со своими наставниками создают оригинальные сувениры из теста.

«Музей хлеба» в Мотоле Ивановского района организовало частное предприятие, которое специализируется по выпечке кондитерских и хлебобулочных изделий. Организаторы музея сумели собрать раритетную утварь, необычные рецепты и другие экспонаты.

Туристам также предложат посмотреть фильм о старинном обычае выпечки, украшения и обряде раздела свадебного каравая. Интересно, что мотоляне пекут караваи и в доме жениха, и в доме невесты. Тесто для него замешивают и выпекают специально приглашенные женщины - каравайницы. В Мотоле считают, что от выбора каравайниц зависит судьба молодоженов. Каравайная традиция сохраняется здесь несколько веков.

Посмотреть, как пекут хлеб, и поучаствовать в процессе можно также в «Дудутках» и в «Наносах Новоселье».

ПОСЛУШАТЬ «ВИТЕБСКИЙ ЛИСТОПАД» И «ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР»

17-20 октября пройдет XXXIII открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад».

Программа фестиваля предусматривает проведение конкурса авторской песни, поэзии, исполнительского мастерства и визуальных искусств, концертов, выставок, инсталляций, мастер-классов, работу арт-мастерской «Заварка» и другие увлекательные мероприятия.

А заодно гости смогут побывать на экскурсии по областному центру и познакомиться с его достопримечательностями и памятниками.

А с 31 октября по 4 ноября в Могилеве состоится популярный «Золотой шлягер». В программе в основном сольные концерты.

31 октября в рамках музыкального форума выступит российская группа «Любэ». На 1 ноября запланировано торжественное открытие фестиваля. В его сборном концерте выступят народная артистка РСФСР Екатерина Шаврина, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоле

нко, заслуженная артистка России Татьяна Буланова, Заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян, Joander Santos (Бразилия), Sy Smith (США), группа «Ляльки Корпорейшн» (Беларусь), группа «ПМ» (Россия), группа Bad Boys Blue (Германия), группа «Атлантика» (Беларусь) и многие другие.

Все концерты пройдут на одной площадке – во Дворце культуры области. Цены на билеты варьируются от 20 до 100 рублей.

УЗНАТЬ ТАЙНЫ ДРУИДОВ

26 октября в Минске на территории Центрального Ботанического сада, в третий раз развернется масштабный фестиваль «Самайн», посвященный кельтской культуре.

Гостей фестиваля ждут open-air концерт, интерактивные площадки, фотозоны, конкурс огненных театров и ирландские танцы, силовые «Игры Горцев», друиды и шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фудкорт.

Посетители смогут принять участие в анимационном квесте «Тайны Друидов», запечатлеть себя в интерактивных фотозонах – «Шаманский уголок», «Дерево желаний»,«Фотозона с живыми птицами», «Шатер Ведуньи», посетить лагерь «Шотландская пехота» и лагерь «Каменный век», а также Рынок мастеров, поучаствовать в мастер-классах, погадать…В общем, скучно не будет!

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО ЛЕСУ У ОЗЕРА НАРОЧЬ

27 октября – 55 лет со дня создания курортного поселка Нарочь. Это прекрасный повод отправиться на озеро Нарочь. Курортный поселок Нарочь — не только одна из самых известных и популярных в Беларуси здравниц, но и привлекательное место для жизни.

Курортный поселок Нарочь (к.п.Нарочь) расположен в белорусском Поозерье на северо-западном берегу озера Нарочь в 18 километрах от Мяделя.

Ранее на месте поселка находились деревни Купа, Урлики и Степенево, которые до начала XX века были небольшими рыбацкими деревнями.

Сегодня в поселке реализуется достаточно много новых инвестиционных проектов, развивается инфраструктура. Населенный пункт постоянно благоустраивается, появляются кафе, магазины, рестораны. Есть гостиница. В осенних прогулках вдоль озера по лесу есть своя прелесть.