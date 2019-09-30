«Крыса» в телефоне 1 Телеграмм-канал «Серпом По»

30.09.2019, 13:15

1,893

К чему это Лаврову?

Три дня назад министр Лавров неожиданно стал горячо комментировать обнародование записи разговора Трампа и Зеленского. Его записала какая-то «крыса» из американской разведки.

Трамп мог бы сказать вместе с мафиози Фрэнком Костелло из «Отступников», виртуозно сыгранным Джеком Николсоном: «У меня завелась крыса. Такая шустрая, вонючая, долбанная крыса».

К чему это было Лаврову? Что ему за дело до Зеленского с Трампом, о разговоре которых нашептала «крыса»? «Читать чужие письма неприлично. Тем более письма двух людей, которых народы избрали на ведущие посты». – разошелся Лавров и пустился в развитие темы.

Вчера все разъяснилось. Окно, ведущее из тайной дипломатической кухни, лопнуло, и в воздухе запахло горелым.

Оказывается, американский Конгресс, узнав, как Трамп общался с Зеленским, хочет теперь получить записи разговоров Трампа с Путиным. Чтобы выяснить, не нанес ли Трамп урона национальной безопасности Америки.

Видно, Лавров уже знал: поезд не остановится на Зеленском и поедет дальше – на Путина.

Ну и, натурально, Захарова тут же объявила об опасности ведения переговоров с Вашингтоном. Потому что стенограмму могут опубликовать, и российский народ вдруг узнает, что там говорил Путин.

Нет никакой опасности, если глава государства при переговорах соблюдает законы своей страны и ведет себя порядочно. Если же Путин в разговоре с Трампом наговорил, допустим, на статью Уголовного кодекса своей страны, то для кого здесь опасность? Только для него. Его надо импичить, как Трампа.

Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, неизвестно. Но если получит, то для россиян будет обеспечено бесплатное кино. Сначала с демонстрацией самих записей, а затем, в качестве второй серии, цирковой парад клоунов- пропагандистов, изрыгающих проклятия в адрес Америки и рассуждающих о нравственности.

Покупайте заранее «Кока-Колу», берите большую корзину с кукурузой и пристегните ремни. Похоже, скоро старт шоу - узнаем, о чем наш просроченный лидер общался с Трампом. Видимо, скучно не будет. Спасибо безымянной американской «крысе» из разведки.

Телеграмм-канал «Серпом По»