Синоптики: На неделе сначала тепло, а потом заморозки ночью 30.09.2019, 13:17

Прогноз погоды на неделю.

В первой половине недели будет тепло, но дождливо. В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны будет поступать более холодный воздух из Скандинавии — температура понизится. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 1 октября, ночью и утром на значительной части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах страны — кратковременные. На большей части территории республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью — +7…13 °С, максимальная днем — +11…17 °С.

Ранее на 1 октября был объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В среду, 2 октября, также ожидаются дожди, днем по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +7…13 °С, максимальная днем — +12…19 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +20…23 °С.

В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая погода, временами дожди, ночью и утром по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +7…13 °С, максимальная днем — +8…15 °С; по юго-востоку страны ночью — +14…15 °С, днем — +16…20 °С.

В пятницу, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +2…8 °С, по юго-востоку страны — +9…10 °С, максимальная температура днем — +7…14 °С.

В выходные дни атмосферные фронты покинут территорию нашей страны, и усилится влияние скандинавского антициклона, который сформирован в арктическом воздухе, так что ожидается холодная с ночными заморозками погода.