Российскому актеру Устинову отменили реальный приговор и дали год условно 3 30.09.2019, 13:31

Против несправедливого приговора активно протестовали россияне.

В России Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года, передает корреспондент РБК с заседания Мосгорсуда.

Таким образом, столичный суд отменил вынесенный 16 сентября Тверским судом приговор — 3,5 года колонии. Тверской суд признал актера виновным в «применении насилия» (часть 2 статьи 318 УК) к бойцу ОМОНа Александру Лягину на акции протеста 3 августа. Такое решение вынес судья Алексей Криворучко. Прокурор требовал для Устинова шесть лет лишения свободы, тот настаивал, что невиновен и в акции не участвовал.

Мать актера Татьяна Устинова в разговоре с журналистами назвала решение Мосгорсуда предсказуемым.

Напомним, протест против приговора российскому актеру стал одной из главных тем протестов и пикетов в Москве. К поддерже Павла Устинова подключились звезды российского шоубизнеса.