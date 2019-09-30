Уволенный после скандала в гомельской школе чиновник нашел работу в вузе 1 30.09.2019, 13:42

Фото: Сергей Комков / tut.by

Сергей Порошин устроился на работу в «МИТСО».

Уволенный после скандала в гомельской школе № 15 начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО», сообщили tut.by источники.

В филиале вуза эту информацию подтвердили: «Да, Сергей Иванович уже приступил к своим обязанностям».

Напомним, в связи со скандалом в школе № 15, где учительница младших классов выругалась матом на ученика, а его одноклассники сняли происходящее на видео, в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу. Об этом распорядился Лукашенко. Уволенного же педагога он восстановил на работе.