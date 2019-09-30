Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы 3 30.09.2019, 13:55

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик заявил, что собирается заняться восстановлением государственности Грузии.

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в интервью телеканалу Mtavari Arkhi, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию, сообщает РБК.

«Я собираюсь приехать в Грузию в ближайшие месяцы, в этом нет ничего секретного. Я чувствую себя хорошо в Украине, но теряю свою родину...» — сказал политик (цитата по Tabula).

По словам Саакашвили, по возвращении в Тбилиси он собирается заняться восстановлением государственности. «Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власти угрожали арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию», — добавил политик.