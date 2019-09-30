«Нет у нас парламента - одни назначенцы» 9 Андрей Войнич

30.09.2019, 14:12

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История со сбора подписей.

Звоню в дверь, открывает мужчина лет пятидесяти. Говорю, мол подписи собираем, за кандидата от нашего округа.

- Нет у нас парламента, - отвечают мне. - Давно нет, одни назначенцы, сидят, не делают ничего, никакой пользы нам от них нет. Не буду ничего подписывать, нет у нас кандидатов, и «выборов» нет, идите отсюда.

Ну и все это сопровождается нецензурщиной в адрес властей. Я, показывая на «Погоню» на плече, говорю:

- Если ничего не делать, не пробовать менять, то ничего и не изменится.

- А вы откуда ? Оппозиция ?

- У нас все, кто против Лукашенко, уже по определению оппозиция. Мы — из «Европейской Беларуси». Наша цель — отставка Лукашенко и смена власти на всех уровнях.

- Подождите, за паспортом схожу...

Сходил, пришел с женой и дочкой - три подписи сразу. Потом пожелал удачи нам, сказал что время уже пришло. Перед соседним подъездом нас догнал его зять с паспортом...

Подобных историй - масса, люди радуются тому, что есть малейший шанс на перемены, что все наладится. Их радует, что в них видят людей, а не человекоединицы, которые должны только работать, платить налоги и умирать до пенсии.

99% желают удачи, искренне, и выражают надежду, что у нас всё получится, на что я всегда говорю: «У всех нас — всех, вместе».

Шчыльнымі радамі. И никак иначе.

Андрей Войнич