«Нет у нас парламента - одни назначенцы»9
- Андрей Войнич
- 30.09.2019, 14:12
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История со сбора подписей.
Звоню в дверь, открывает мужчина лет пятидесяти. Говорю, мол подписи собираем, за кандидата от нашего округа.
- Нет у нас парламента, - отвечают мне. - Давно нет, одни назначенцы, сидят, не делают ничего, никакой пользы нам от них нет. Не буду ничего подписывать, нет у нас кандидатов, и «выборов» нет, идите отсюда.
Ну и все это сопровождается нецензурщиной в адрес властей. Я, показывая на «Погоню» на плече, говорю:
- Если ничего не делать, не пробовать менять, то ничего и не изменится.
- А вы откуда ? Оппозиция ?
- У нас все, кто против Лукашенко, уже по определению оппозиция. Мы — из «Европейской Беларуси». Наша цель — отставка Лукашенко и смена власти на всех уровнях.
- Подождите, за паспортом схожу...
Сходил, пришел с женой и дочкой - три подписи сразу. Потом пожелал удачи нам, сказал что время уже пришло. Перед соседним подъездом нас догнал его зять с паспортом...
Подобных историй - масса, люди радуются тому, что есть малейший шанс на перемены, что все наладится. Их радует, что в них видят людей, а не человекоединицы, которые должны только работать, платить налоги и умирать до пенсии.
99% желают удачи, искренне, и выражают надежду, что у нас всё получится, на что я всегда говорю: «У всех нас — всех, вместе».
Шчыльнымі радамі. И никак иначе.