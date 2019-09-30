В Польше умер лидер «Борющейся Солидарности» Корнель Моравецкий 30.09.2019, 14:23

Корнель Моравецкий

Фото: Jacek Herok / newspix.pl

Ему было 78 лет.

Несколько дней назад известный лидер антикоммунистического сопротивления, основатель «Борющейся Солидарности», отец нынешнего премьер-министра Польши Корнель Моравецкий был госпитализирован. Сегодня канцелярия премьер-министра Польши заявила о его смерти. Ему было 78 лет.

Корнель Анджей Моравецкий родился 3 мая 1941 в Варшаве.

В 1958 окончил варшавскую гимназию имени Адама Мицкевича, в 1963 — физический факультет Вроцлавского университета. Занимался квантовой теорией поля. В 29 лет получил степень доктора наук. С 1973 — научный сотрудник Вроцлавского политехнического университета.

В 1968 году Корнель Моравецкий участвовал в студенческих протестах. После подавления занялся антикоммунистической агитацией. Состоял в подпольной группе, распространял листовки с осуждением политических репрессий в ПНР, вторжения в Чехословакию, расстрелов на Балтийском побережье декабря 1970. Издавал подпольный бюллетень Biuletyn Dolnośląski. Во время первого визита в Польшу Папы Римского Иоанна Павла II в 1979 Корнель Моравецкий организовал молодежные выступления под лозунгом «Вера и Независимость!»

В августе 1980 Корнель Моравецкий стал одним из лидеров забастовочного движения во Вроцлаве. Опубликовал в своем бюллетене обращение к советским солдатам, расквартированным в Польше, за что был арестован, но вскоре освобожден. Активно участвовал в деятельности профсоюза «Солидарность».

При введении военного положения 13 декабря 1981 Корнель Моравецкий сумел избежать интернирования и ушел в подполье. Первый выпуск нелегального издания Z dnia na dzień был напечатан в ночь 14 декабря 1981 и уже утром распространялся во Вроцлаве. Моравецкий активно сотрудничал с руководителем вроцлавского подпольного профцентра «Солидарности» Владиславом Фрасынюком, редактировал прессу забастовочных комитетов.

В конце мая 1982 Корнель Моравецкий и Павел Фалицкий основали движение Борющаяся Солидарность, которое публично объявила своими целями свержение коммунистического режима и независимость Польши от СССР.

Само название «Борющейся Солидарности» акцентировало бескомпромиссность, жесткость и решительность (в отличие от более осторожной позиции подпольных профцентров «Солидарности»). Первые акции состоялись в июне 1982 во Вроцлаве. 13 и 26 июня несколько часов в городе шли столкновения с ЗОМО. Вроцлавские события получили широкий резонанс, организации «Борющейся Солидарности» возникли по всей стране. «Борющаяся Солидарность» постоянно устраивала уличные акции, вела радио- и печатную агитацию, распространяла более 130 нелегальных изданий, организовывала вывешивание баннеров, написание настенных лозунгов. Вроцлавское протестное движение, опиравшееся на техническую интеллигенцию и студенчество, имело ряд отличительных особенностей, собственный девиз Wolni i Solidarni! и во многом ассоциировалось с именем Корнеля Моравецкого.

В структуре и деятельности «Борющейся Солидарности» отразились такие личные качества Корнеля Моравецкого, как упорство, собранность, техническое мышление. Во Вроцлаве был создан подпольный центр радиопропаганды. Техническая квалификация активистов позволяла осуществлять радиоперехваты сообщений госбезопасности и ЗОМО. В «Борющуюся Солидарность» практически не удавалось внедрить агентуру и было крайне сложно задерживать активистов. «Борющаяся Солидарность» регулярно выигрывала «интеллектуальный поединок» с СБ МВД ПНР.

Арестовать Моравецкого СБ удалось лишь в 9 ноября 1987, после почти шести лет активной подпольной борьбы. При этом не были обнаружены никакие материалы, не выявлена ни одна явка. При аресте Моравецкого транспортировали на вертолете, поскольку опасались побега. Около полугода он находился в тюрьме Мокотув. Кампания за освобождение Корнеля Моравецкого охватила различные страны мира, соответствующий комитет по инициативе Конфедерации независимой Польши (КНП) был создан в США.

Под давлением протестов власти ПНР отказались от запланированного показательного процесса. 30 апреля 1988 Корнель Моравецкий вместе с Анджеем Колодзеем был выслан в Италию. Уже 30 августа Моравецкий нелегально вернулся в Польшу. К тому времени в стране развернулось массовое движение, вынудившее руководство ПОРП пойти на серьезные уступки и приступить к политическим реформам.

Попытка Моравецкого выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 1990 не удалась из-за отсутствия необходимого количества подписей. Созданная Моравецким Партия свободы не смогла получить представительство в сейме на выборах 1991. В 1993 партия влилась в Движение за республику, затем в Движение польской реконструкции Яна Ольшевского. Моравецкий вошел в состав руководства структур Ольшевского.

В 1997 и 2007 Моравецкий баллотировался в сенат, но не был избран. Его жесткий радикализм и конфронтационность не встречали широкой поддержки избирателей.

С 2005 Корнель Моравецкий состоял в правоконсервативной партии «Право и справедливость». В 2010 баллотировался на президентских выборах 2010 года.

Корнель Моравецкий активен не только в польской, но и в восточноевропейской политике. Еще в конце 1980-х в «Борющейся Солидарности» был создан «Департамент Восток», организовавший обмен опытом с антикоммунистическими структурами Чехословакии, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана. Моравецкий выступал в поддержку белорусской оппозиции, крымскотатарского движения, Евромайдана. При этом в косовском конфликте он принял сербскую сторону, осудил независимость Республики Косово.

До лета 2009 Корнель Моравецкий преподавал в Институте математики Вроцлавского политехнического университета. С 2011 редактирует журнал Prawda jest ciekawa — Gazeta Obywatelska. В августе 2014 он перенес инфаркт. Проходит курс лечения в университетской клинике.

Сын Корнеля Моравецкого — Матеуш Моравецкий — также был активистом оппозиционного подполья, состоял в «Борющейся Солидарности» и Независимом союзе студентов. В 2007—2015 Моравецкий-младший возглавлял банк BZ WBK — третью по объему активов финансовую структуру Польши, в 2015—2017 вице-премьер и министр развития, с 2017 премьер-министр Польши.