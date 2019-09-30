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Барановичские активисты возвращают память об Иване Середе

  • 30.09.2019, 14:26
Барановичские активисты возвращают память об Иване Середе

Глава Рады БНР родился в этой местности.

Барановичские энтузиасты и активисты «Таварыства беларускай мовы» начали работу по возвращению исторической памяти о своем знаменитом земляке, председателе Рады БНР Иване Середе, сообщает «Радыё Рацыя».

Иван Середа родился в деревне Задвея Барановичского района, говорит заместитель председателя местного отделения «Таварыства беларускай мовы» Николай Подгайский:

– Нашли в карьере, километрах в 30-ти от этого места, подходящий большой камень, договорились с руководством карьера, наняли машину, привезли этот камень в деревню. Место должно было быть таким, где когда-то служил отец Ивана Середы, который был священником. Там была церковь и мы этот камень оставили там. Все это было довольно непросто.

По словам Николая Подгайского, у активистов разработан весь план по облагораживанию исторического места, чтобы оно стало привлекательным для туристов.

Если не найдется финансирование, то работы будут проводиться за собственные средства.


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