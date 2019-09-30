Протест становится многоликим 30.09.2019, 14:49

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Российская блогосфера отреагировала на протесты в Москве и регионах.

В России 25 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку политзаключенных в Москве на пр. Сахарова. Хотя летом были акции крупнее, для правозащитной повестки такая численность — очевидный рост. В этот же день аналогичная акция, но по местной повестке, состоялась в Улан-Удэ. А в Элисте люди протестовали против назначения главой города бывшего и.о. главы т.н. "ДНР".

Сайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы на эти события.

Егор Седов:

"Про митинг.

Говорится, что мало народа (это всегда говорится, если что).

На самом деле, правозащитная повестка очень малопопулярна. На самом деле, какая-то статья такого рода не вызывает массы просмотров на оппозиционных сайтах (международные новости, контрсанкции и т.д. — все это читается значительно лучше).

И что делать? Не опускать рук. И дальше, дальше пробивать такую повестку.

И митинг — часть этой работы.

А теперь вообразите: после "болотки" 20-25 тысяч человек собрались именно за то, чтобы прекратить дело. Такое могло быть в 2012-м? Увы, нет".

Он же:

"Еще немного о митингах — то, что давно уже говорю, но можем повторить.

Слышны стоны "как мало, это что, все сторонники демократии / противники режима?!" и т.д.

Когда этим занимаются тролли и "другая сторона баррикад", это понятно и естественно. Когда такое же говорят свои (какбэ "реалистики") — печально.

Потому что любая уличная акция (конечно, непроплаченная, без админресурса) — это не "все сторонники", а Чрезвычайное и Полномочное Посольство. Так и только так к этому и надо относиться.

И второе. Неплохо бы обратить внимание на то, что кроме столицы есть еще и регионы.

Вот в Элисте был народный сход. Против назначения некоего Трапезникова (экс-и.о. главы т.н. "ДНР") главой Элисты.

Вообще, с чего бы это экс-глава непризнанного образования на иностранной территории получал здесь хоть какой-то пост? Может, еще и Янука мэром Ростова сделают?!

Вышло 500 человек (в крайне неудачный для акции день). Много это или мало? Много. Для Элисты — вполне много.

Вот Улан-Удэ. Митинг 600 человек. Практически по той же тематике "Отпускай!", что и в Москве. Что мешает солидаризироваться?

Да ничего мешать не должно!"

Татьяна Фельгенгауэр:

"Наверное, нужно что-то написать про митинг.

Но я не знаю, что написать. У меня вот прямо сейчас совсем не осталось сил.

Я рада, что было 25 тысяч. В такую погоду это много. Я рада, что на сцене выступили ребята, которых удалось вырвать из рук следователей и судей. Что я познакомилась с ними. И некоторым успела пожать руки.

Все, кто выступали, говорили важные вещи. Все, кто пришли, большие молодцы.

Теперь нужно ходить в суды, писать письма политзаключенным и выходить в пикеты, чтобы защищать невиновных.

Все это звучит ужасно правильно и слишком образцово. Но поверьте, за этими ровными словами стоят сильнейшие эмоции. Эмоции, сколь разрушительные, столь и созидательные".

Леонид Гозман:

"Митинг не только, чтобы спасти заложников. Он еще и для тех, кто пришел туда и почувствовал, что есть Россия, из которой никто не захочет уезжать. Спасибо за это замечательное ощущение".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"25 200 — итоговое число неравнодушных граждан, принявших участие в сегодняшнем митинге на Проспекте Академика Сахарова. Учитывая погоду и постепенный уход гражданского общества в осенне-зимнюю спячку — результат отличный.

Протестные настроения в обществе, несмотря на уверения провластных Telegram-каналов в обратном, сохраняются. Запрос на перемены, демократические выборы и свободу(в самом широком ее понимании) — по прежнему велик;

Творческая интеллигенция, в лице своих молодых представителей (Дудь, Паль, Бортич и т.д.), окончательно закрепляется в статусе одной из главных движущих сил протеста;

Протест становится многоликим. Если совсем недавно люди готовы были выходить лишь по призыву 2-3 "оппозиционных тяжеловесов", то теперь, с помощью разросшихся социальных сетей и гражданской мобильности, сподвигнуть на протест может каждый, имеющий друзей/подписчиков.

Массовое отношение к путинскому режиму продолжает меняться с пассивно-нейтрального на активно-негативное. Одобряет же его абсолютное меньшинство — не более 20%.

Митинг "отпускай!", скорее всего, становится финальной точкой в политическом сезоне 2019. Если в течение ближайших месяцев не произойдет чего-то, по уровню общественного резонанса достигающего "дела Голунова", то крупномасштабных протестных акций до 2020 года уже не состоится".

Александр Скобов:

"Вот это да! Данные полиции и "Белого счетчика" почти совпали. Всегда отличались в разы. Что это с полицией случилось? У нее приступ честности? Под ними что — и вправду подтаяло?"

Кирилл Шулика:

"На мой взгляд, митинг удался. За политзаключенных выходит больше, чем за Путина, Зюганова, Жириновского, Собянина и иже с ними".

Телеграм-канал "Медиазона":

"Итоги митинга в поддержку политзаключенных

— "Белый счетчик" сообщает, что на акцию протеста пришли более 25 тысяч человек, МВД отчиталось о 20 тысячах участников. Никого не задержали.

— Перед протестующими произнесли речь бывшие фигуранты "московского дела" Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Даниил Конон и Алексей Миняйло, а также дядя аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который сейчас находится под следствием по делу о нападении на офис "Единой России".

— Выступили также Алексей Навальный, Любовь Соболь, либертарианец Михаил Светов и другие политики.

— Кроме того, несколько песен для собравшихся спели группы "Хадн Дадн" и лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев.

— Акции за свободу политзаключенных также прошли в Казани, Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Смоленске и Перми".

Телеграм-канал "Не врать и не воровать":

"В Улан-Удэ около 600 человек пришли на митинг против полицейского произвола

В Улан-Удэ около 600 горожан пришли на согласованный митинг "В защиту политзаключенных и против полицейского беспредела". Они требуют прекратить преследование участников четырехдневной акции протеста на площади Советов. Об этом пишет "Медиазона". Протесты в столице Бурятии начались 9 сентября. Сначала участники акций требовали освободить задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина". Вскоре к этим требованиям добавилось недовольство результатами выборов мэра. Сегодня среди требований были отставка главы Бурятии Алексея Цыденова, главы МВД Олега Кудинова, председателя Избиркома Дмитрия Ивайловского. Также люди выступили за реформирование всей избирательной системы России".

Эль Мюрид:

"Сегодня день протестов. В Москве 23 тысячи человек вышли на проспект Сахарова с лозунгом "Отпускай". Речь идет об освобождении политических заключенных, схваченных охранкой в ходе летних московских протестов.

В Элисте люди вышли на "народный сход" протестовать против назначения мэром города человека неизвестно откуда с весьма сомнительным бэкграундом — назначенный городским главой Трапезников был руководителем "ДНР" после гибели Захарченко, после чего в ходе ожесточенной борьбы у корыта был вышвырнут с территории, но хозяева пригрели, отмыли и бросили на новое место работы.

В Улан-Удэ порядка 600 жителей протестовали против полицейского произвола.

Постепенно идет политизация протеста по всей стране. Люди начинают осознавать, что просить и нести челобитные бессмысленно — власть не будет вести с ними никакой диалог, ей глубоко безразличны проблемы населения. Однако она предельно бдительно следит за тем, чтобы протест оставался бесструктурным, любой намек на организацию немедленно вызывает террор. Террором власть отвечает и на любой "несогласованный" митинг.

Пока все это не угрожает устойчивости режима, однако в отличие от последней масштабной протестной волны 12 года протест перестает быть чисто столичным и явственно перемещается в регионы. Если учесть, что для подавления летних протестов в Москве пришлось задействовать карателей чуть ли не со всей Центральной России, то в случае роста числа точек напряженности перед Кремлем встанет вопрос о нехватке ресурса для подавления выступлений. Точнее, ресурс есть — это армия и армейские части Росгвардии типа дивизии Дзержинского, но в том случае, если придется прибегать уже к этому ресурсу, это чревато резким ростом насилия, но эффект может быть прямо противоположным ожидаемому.

Впрочем, любой диктатор всегда считает, что он полностью контролирует ситуацию. И зачастую бывает безмерно удивлен, когда его вдруг вытаскивают из какой-то канализационной трубы на встречу с недружелюбными избирателями или просто ставят к стенке. Пока это явно еще не про нас, но опять же — сколько раз полный и тотальный контроль внезапно исчезал, как туман...".