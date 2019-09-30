Очевидец похищения в Бресте: Cказал нарушителю, чтобы он опомнился 2 30.09.2019, 14:59

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Фото: «Виртуальный Брест»

Алексей Андреев первым сообщил о похищении девушки в Бресте.

Алексей Иванович Андреев — бывший моряк, а сейчас работает дворником. Сегодня в 7 утра он вышел на смену и убирал около общежитий № 2 и № 4 Брестского государственного технического университета. Примерно в 8.40−8.45 утра рядом с одним из общежитий он стал свидетелем похищения молодой девушки, пишет «Виртуальный Брест».

— Я дворник в Брестском государственном техническом университете. Сегодня возле общежития № 4 спокойно убираю и слышу крики, писки, зов на помощь. Смотрю, там девушку мужчина лет 30−35 запихивает в багажник машины Volkswagen. У нее сзади связаны руки. Я подбежал, а он захлопнул багажник, девушка сопротивлялась. Он садится в машину. Я стал впереди нее и говорю: «Куда ты едешь, ты что, опомнись, остановитесь!» Он, ничего не слушая, по газам, мне уже некуда деваться, куда я против машины? И отскочил. Он уехал. Я позвонил в милицию.

Алексей Иванович успел записать номер машины и передал его правоохранителям. Говорит, что мужчину задержали в районе Жабинки. По словам собеседника, на машине мужчины были номера с указанием брестского региона. При этом девушка, которую пытались похитить, скорее всего, не студентка вуза, а жительница близлежащих домов.

Как пишут журналисты, девушку госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает, а на месте происшествия работают следователи. Предположительно, девушку избили битой. В деревне Бусни Жабинковского района она смогла выбраться из багажника и попросить о помощи у местных жителей. По словам очевидцев, девушке 21 год и она работает в банке.

В МВД Беларуси обещают в ближайшее время опубликовать комментарий.