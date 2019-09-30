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В Сеть попал список того, что предлагается купить родителям в детский сад в Бресте

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  • 30.09.2019, 15:13
  • 2,334
В Сеть попал список того, что предлагается купить родителям в детский сад в Бресте

Например, два халата для помощника воспитателя.

Любопытный список распространяется по социальным сетям. В нём перечисляется, что надо сделать родителям для группы и для сада. Скажем так — немало, пишет «Виртуальный Брест».

Открыто об этом не говорится, но предположительно - фото было сделано в одном из брестских детских садов. Мы, конечно, понимаем, что список носит рекомендательный характер (а как же ещё?), но странно, что в наличии нет даже мыла.

В комментариях к посту пользователи даже не "загоняются", откуда утечка, уверяя, что нечто подобное происходит во многих детских садах. А что приходится делать вам для того, чтобы ребёнок посещал дошкольное учреждение?


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