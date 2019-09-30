Bloomberg: Как глобальное потепление ударит по нефтегазовым планам Путина 1 30.09.2019, 15:16

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45% месторождений нефти и газа в российской Арктике расположены в зоне наибольшего риска.

Президенту России Владимиру Путину необходимо как можно быстрее заняться охраной окружающей среды, чтобы предотвратить таяние вечной мерзлоты, и российские нефтегазовые компании смогли и дальше добывать углеводороды, которые нагревают нашу планету и ускоряют таяние вечной мерзлоты, пишет Bloomberg, (перевод — inosmi.ru).

Мне непонятна эта кривая логика, однако именно к такому выводу я пришел, узнав о внезапном решении России ратифицировать Парижское соглашение по климату и прочитав новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change).

До настоящего времени изменение климата рассматривалось как нечто такое, что выгодно России — как минимум отчасти. Потепление позволило открыть Северный морской путь, пролегающий на севере страны, и обусловило целесообразность разведки и добычи нефти и газа в морях Арктики. Вспомните Штокмановское газовое месторождение.

Однако глобальное потепление, которое открывает доступ в моря Арктики, возможно, начинает оказывать негативное воздействие на вечную мерзлоту на севере России, то есть в самом сердце добычи российских нефти и газа.

«Вечная мерзлота претерпевает стремительные изменения», — говорится в докладе под названием «Океан и криосфера в условиях меняющегося климата» («Ocean and Cryosphere in a Changing Climate»), который межправительственная группа по изменению климата опубликовала на прошлой неделе. Эти изменения угрожают «структурной стабильности и функциональному потенциалу» инфраструктуры нефтяной индустрии, о чем предупреждают авторы доклада. Самые значительные риски возникают в районах с наибольшим содержанием подземного льда и чувствительных к морозу отложений. Российский полуостров Ямал, где находятся два крупнейших новых газовых проекта («Бованенково» и «Ямал-СПГ»), а также нефтяной проект «Новый порт», подходит под это описание.

Однако проблема гораздо шире этих трех проектов. Около «45% месторождений нефти и газа в российской Арктике расположены в зоне наибольшего риска», говорится в докладе экспертов.

Несколько метров в верхней части вечной мерзлоты — так называемый активный слой — замерзают и оттаивают по мере смены сезонов, становясь нестабильным в теплые месяцы года. В связи с этим добывающие компании вынуждены делать так, чтобы основания объектов инфраструктуры уходили очень глубоко в землю, — это касается автомобильных и железных дорог, жилых домов, перерабатывающих заводов и трубопроводов. Однако из-за изменения климата толщина этого активного слоя увеличивается, то есть земля постепенно теряет способность поддерживать все то, что на ней построено. Снижение несущей способности может обернуться серьезными последствиями, и эти процессы уже начались.

Фундаменты построек в регионах вечной мерзлоты больше не могут нести ту нагрузку, которую они несли еще в 1980-х годах, о чем говорится в докладе Программы мониторинга и оценки Арктики (Arctic Monitoring and Assessment Program) Арктического совета за 2017 год. В Новом порту несущая способность фундаментов снизилась более чем на 20% с 1980-х годов до первого десятилетия текущего столетия.

На полуострове Ямал несущая способность грунта, по некоторым прогнозам, может снизиться на 25-50% за период с 2015 по 2025 год в сравнении с периодом с 1965 по 1975 год. Согласно этому докладу, дальше на юг, на территориях, включающих в себя «Уренгой» (второе крупнейшее в России газовое месторождение) и большую часть газовой добычи в Западной Сибири, грунт может потерять 50-75% своей несущей способности.

Возможно, это не станет такой уж серьезной проблемой для новейшей нефтяной инфраструктуры России, которую создавали с учетом изменений климата. Технологические линии и резервуары для хранения на предприятии «Ямал-СПГ» стоят на 65 тысячах свай, уходящих на 28 метров вглубь вечной мерзлоты. Кроме того, они охлаждаются при помощи специальной «термосифонной системы», которая должна обеспечивать несущую способность грунта на протяжении всего срока существования проекта.

Все эти прогнозы основаны на моделях, используемых для расчета масштабов потепления и скорости таяния вечной мерзлоты. Но что если случится неожиданный резкий скачок температур?

«Верхняя часть вечномерзлого грунта в Заполярье и других очень холодных районах согрелась более чем на 0,5 градуса по шкале Цельсия с 2007 по 2009 год, а слой грунта, который оттаивает в летние месяцы, стал глубже в большинстве районов, где ведутся наблюдения за вечной мерзлотой», — говорится в докладе Арктического совета. Если уровень выборов углекислого газа останется высоким, «зона вечной мерзлоты может сократиться примерно на 35%».

Хотя воздействие таяния вечной мерзлоты на новые российские нефтяные и газовые проекты в Арктике можно уменьшить, оно повышает и без того значительные расходы на их реализацию. Что касается более старой инфраструктуры, то с ней проблем гораздо больше. Объемы добычи газа на месторождении «Бованенково» на полуострове Ямал, по некоторым прогнозам, должны увеличиться до 140 миллиардов кубических метров в год — это больше, чем объемы добычи газа в Норвегии, — однако там зафиксирован «рост оползней, связанных с таянием вечной мерзлоты», говорится в докладе.

Считается, что полуостров Ямал должен стать одним из «трех центров газовой добычи в России с годовыми объемами добычи в 310 — 360 миллиардов кубических метров газа», о чем сообщает российская газовая компания Газпром. Это половина от объема природного газа, добытого в России в прошлом году.

Тем не менее, возможно, уже слишком поздно пытаться предотвратить потерю вечной мерзлоты. В докладе Арктического совета говорится, что, даже если объемы выбросов углекислого газа в атмосферу будут сокращаться в соответствии с целями, прописанными в Парижском соглашении по климату, это позволит только «стабилизировать объемы верхнего слоя вечномерзлого грунта на уровне примерно на 45% меньше текущих объемов». Если не делать ничего, потери будут намного больше, то есть у российских производителей нефти и газа будет гораздо больше проблем. Разве не это стало истинной причиной внезапной перемены в отношении Путина к глобальному потеплению?