В Великобритании готовят свою версию «закона Магнитского» 30.09.2019, 15:28

Нарушителям прав человека закроют въезд в Соединенное королевство.

"Министр иностранных дел Великобритании пообещал ввести в действие британскую версию "закона Магнитского", которая позволит правительству запрещать въезд в страну кому-либо, кого считают виновным в нарушениях прав человека", - передает The Times, (перевод - inopressa.ru).

"Британский народ не хочет, чтобы те, у кого кровь на руках, ходили по магазинам на Рождество в Найтсбридже или отмывали грязные деньги через британские банки... наше видение глобальной Британии означает быть силой во благо добра в мире", - заявил Доминик Рааб на конференции партии Тори.

"В 2012 году США приняли закон, известный как "закон Магнитского", который налагает запрет на выдачу виз и позволяет заморозить активы российских чиновников после смерти разоблачителя Сергея Магнитского в московской тюрьме, - напоминает автор публикации Стивен Суинфорд. - В 2012 году Великобритания приняла "поправку Магнитского" к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. Рааб заявил, что намерен привести его в действие после брекзита. (...)".