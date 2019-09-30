Роскошь и нищета белорусского села эпохи Лукашенко 3 30.09.2019, 15:38

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Иллюстрационное фото

Намеки на реформы воспринимаются белорусской властью как личное оскорбление.

Именно на селе выросла большая часть белорусской политической элиты, как бы мы к ней не относились, пишет «Салiдарнасць».

Тема развития села красной нитью проходит через все значимые выступления Лукашенко, она дрейфует от одного заседания правительства к другому. Обрастает десятками селекторных совещаний, указов, «жесточайших» указаний.

Уже два с лишним десятка лет на повестке у всей страны остается задача: улучшить жизнь простого жителя села.

Но стала ли жизнь на белорусском селе лучше?

Ответ на этот вопрос дает официальная статистика: 9 жителей белорусской деревни из 100 живет за чертой бедности. Для сравнения – в городе этот показатель в два раза ниже.

Эта цифра остается примерно на одном уровне уже больше восьми лет подряд. В какие-то годы уровень нищеты на селе опускался до 7,9%, однако позже вновь поднимался до 10% относительно общего числа населения.

И это все несмотря на миллиарды, безрезультатно вложенные в белорусское сельское хозяйство в виде прямой поддержки, дешевых кредитов и многочисленных льгот. Если бы в какой-то момент кто-то мудрый принял решение сохранить эти деньги и, например, положить их на депозит – то сейчас на проценты от такого «вклада» могли бы безбедно жить сотни тысяч жителей белорусского села.

Еще одна «роскошь» для села эпохи Лукашенко – отсутствие нормального рынка земли. Беларусь остается одной из немногих стран в мире, где сельскохозяйственные земли можно лишь сдавать в аренду, но ни в коем случае нельзя продавать в частную собственность.

Это табу стоит экономике страны от 1% до 5% экономического роста в год. Сконцентрировав в своих руках огромные запасы земли, государство само так и не научилось ей распоряжаться, но вместе с тем вытесняет частных фермеров, которые умеют делать это гораздо лучше.

Выходит так, что любой намек на реальную реформу белорусского села воспринимается белорусской властью как личное оскорбление. Политическая элита Беларуси хочет сохранить село таким, каким она его помнит еще с советского детства: с большими колхозами, государственной землей и железной дисциплиной.

К сожалению, эта идеологически правильная картинка плохо сочетается с богатством жителей белорусского села.