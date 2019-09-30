В Украину планируют привлечь $50 миллиардов инвестиций для роста экономики на 40% 3 30.09.2019, 15:42

Правительство Украины планирует создать в стране миллион рабочих мест за пять лет.

Для роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет Украина должна привлечь $50 млрд инвестиций. Об этом 30 сентября во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "Гордон".

"Мы подтверждаем, что в ближайшие пять лет считаем реальным и ставим себе амбициозную цель прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь приблизительно $50 млрд инвестиций за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, она намного больше той, которую мы привлекаем сейчас, но это вполне реально", – сказал он.

Гончарук добавил, что Кабмин планирует создать 1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет.

"Это не означает, что государство за свои деньги будет строить заводы в каждой области, это не так делается. Это означает, что нужно создать такие условия, чтобы людям было комфортно организовывать бизнес, начинать свое дело, чтобы иностранному инвестору и крупным компаниям было интересно заходить в Украину и размещать тут свое производство", – пояснил премьер-министр.